Verdú segueix treballant però és seriós dubte per a Aspen

L’esquiador andorrà, Joan Verdú (Alexis Boichard / Agence Zoom)

L’andorrà, Joan Verdú, continua amb el seu treball per a intentar estar en disposició de competir a la doble cita -divendres i dissabte- de la Copa del Món d’Aspen, als Estats Units. La decisió final es prendrà en consens entre l’esquiador i l’equip tècnic, tot i que a hores d’ara les opcions que pugui estar a Aspen són escasses.

La Copa del Món d’Aspen té dues curses previstes, una el divendres i una altra el dissabte. L’esquiador andorrà, que el passat dissabte a la cita de Palisades Tahoe va haver de renunciar a córrer la segona mànega degut als intensos dolors d’esquena que el van deixar bloquejat, treballa des d’aquell moment en la seva recuperació.

Amb tot, no hi ha encara una decisió presa pel que fa a la seva participació a Aspen. Verdú ha expressat que s’estan valorant dos camins: si és possible ser a la porta de sortida d’Aspen, per la qual cosa es treballa, però amb opcions reduïdes, o si, pel contrari, deixar més temps de descans per a atacar les dues últimes cites de la temporada, a Kranjska Gora -9 de març- i Saalbach -16 de març. Tot dependrà de l’evolució d’aquests dies.