Verdú repeteix podi al supergegant de Tarvisio

Joan Verdú ha tornat a competir en un supergegant a Tarvisio (Itàlia) i, novament, ha pujat al podi. Aquest dijous ha repetit la tercera plaça d’ahir.

Avui Verdú ha estat tercer amb 1.07.69, a 0.19 del guanyador, l’italià Federico Simoni (1.07.50), mentre que segon ha estat l’irlandès Jack Gower, amb 1.07.57, a 0.07 de Simoni.

Ara l’andorrà tornarà als entrenaments. La pròxima cita serà a Saalbach-Hinterglemm (Àustria) a la Copa d’Europa de supergegant, el 28 de gener.

Joan Verdú, esquiador: “Avui, una mica en línia amb aquests dies. Em prenia aquestes dues curses d’entrenament. Ha anat bé, amb molt bon feeling, cada dia millor, i ara seguiré uns dies entrenant més en supergegant perquè la setmana que ve farem la Copa d’Europa de super a Saalbach i em servirà per preparar el supergegant dels Jocs”.

Fred Beauviel, entrenador: “És un resultat bastant correcte si valorem que no havia fet supergegant des de Cortina, l’any passat. Havíem plantejat aquestes curses per a entrenar, entre cometes, perquè entrenar és bastant difícil, així que anaven molt bé. Els pròxims dies entrenarem per preparar Saalbach”.

Gabriel, 28è al segon gegant FIS de Pozza di Fassa

Avui s’ha disputat el segon gegant FIS de Pozza di Fassa, a Itàlia, amb Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella.

Gabriel ha estat 28è amb 1.40.12, a 2.91 del vencedor, Andrej Drukarov (1.38.01), mentre que Cornella no ha pogut finalitzar la segona mànega, quan en la primera havia marcat el 63è temps.

Medina, 36a al segon gegant FIS de Pozza di Fassa

Avui a Pozza di Fassa s’ha disputat el segon gegant FIS amb Íria Medina, que amb el dorsal 59 ha estat 36a.

L’esquiadora andorrana ha finalitzat amb 1.43.84, a 6.31 de la guanyadora, mentre que Jordina Caminal i Jèssica Núñez no han pogut completar la segona mànega. A la primera havien estat 67a i 63a, respectivament.

Pere Cornella i Eric Ebri, al GS de la NJR de Courmayeur

El gegant de la National Junior Race de Courmayeur (Itàlia) ha tingut avui la presència de Pere Cornella i Eric Ebri.

Els dos joves esquiadors han lluitat a la pista tot i que només ha pogut finalitzar Cornella, amb 1.46.79 i +2.30 en la 20a posició. Per la seva part, Ebri no ha acabat la segona mànega, quan a la primera era 38è amb +3.90.

El guanyador avui ha estat l’italià Giacomo Bernardoti, amb 1.44.49.