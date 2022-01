Verdú puntua en el supergegant de Copa d’Europa de Saalbach amb la 24a plaça

Aquest dijous Joan Verdú ha tornat a la competició i ho ha fet amb la modalitat de supergegant. L’andorrà ha assolit la 24a plaça i ha sumat així set punts de la competició continental.

La cursa s’ha disputat a l’estació austríaca de Saalbach–Hinterglemm, on Verdú sortia amb un dorsal molt alt, el 61, i s’ha trobat una pista ja molt trencada pel pas de molts corredors. Amb tot, l’andorrà ha marcat un bon temps de 1.23.17, a 1.28 del guanyador, l’italià Giovanni Franzoni, que li ha permès entrar en la zona de punts amb la 24a posició.

Amb aquesta posició, Verdú ha sumat set punts de Copa d’Europa en la disciplina de supergegant, i a més ha millorat lleugerament els seus actuals punts FIS, ja que tenia 36.75 i avui ha marcat 33.60.

Cande Moreno es queda a 0.44 dels punts al segon descens de Copa d’Europa de St. Anton

Avui Cande Moreno ha tornat corregut el segon descens de la Copa d’Europa de velocitat a l’estació austríaca de St. Anton, on ha estat 37a.

L’esquiadora andorrana avui s’ha quedat fora dels punts amb un crono de 1.08.32, a 1.94 de la guanyadora, la italiana Elena Dolmen (1.06.38), i a 0.44 de la 30a posició que donava accés a la zona de punts de Copa d’Europa, plaça que ha tancat l’alemanya Katrin Hirtl–Stanggassinger.

Demà, Moreno disputa el supergegant, també de Copa d’Europa i a la mateixa estació austríaca.

Punts FIS per als joves de l’ EEBE al supergegant de Meribel

Avui Meribel (França) era l’escenari d’una altra disciplina de velocitat. Deixant de banda els descensos dels dies anteriors, avui ha estat el torn per al supergegant, amb els corredors de l’EEBE. Pere Cornella ha millorat punts, i han sumat els seus primers punts FIS en la disciplina Eric Ebri i Ferran Torres.

Amb el dorsal 46, Pere Cornella ha estat 39è a 3.68 del guanyador, el canadenc Raphael Lessard (1.30.40), i ha marcat 90.69 punts FIS, quan tenia 109.75. Per la seva part, Eric Ebri, que sortia amb el 68, ha estat 50è amb +4.61, i ha marcat 102.93 punts, punts que fins al moment no tenia en la disciplina de super. En aquest mateix cas es trobava Ferran Torres, que amb el dorsal 75 ha estat 67è, a 5.87 i amb 119.52 punts FIS. A més, no ha finalitzat la cursa Cerni Gil.

Mijares i Medina, 7a i 8a a l’eslàlom dels Nacionals de Lituània de Pozza di Fassa

Avui s’ha disputat a Pozza di Fassa (Itàlia) un nou eslàlom, corresponent als Nacionals de Lituània en aquesta ocasio, i amb Carla Mijares i Íria Medina en la 7a i 8a posició, respectivament.

Mijares ha marcat un crono de 1.53.37 per situar-se 7a a 3.02 de la vencedora, la bielorussa Maria Shkanova, que s’ha imposat amb 1.50.35. Així mateix, Medina ha estat 8a amb 1.55.44, a 5.09 de la guanyadora.

Cornella i Gabriel, 16è i 20è a l’eslàlom FIS de Gstaad

Avui s’ha disputat un altre eslàlom FIS a l’estació suïssa de Gstaad amb Xavi Cornella i Bartumeu Gabriel, que han estat 16è i 20è, respectivament.

Cornella ha finalitzat 16è amb un temps de 1.42.01, a 2.39 del guanyador, que ha estat el finlandès Jesper Pohjolainen, amb 1.39.62. Per la seva part, Bartumeu Gabriel ha acabat 20è amb els seus 1.43.69, a 4.07 de Pohjolainen.