Verdú no acaba el segon gegant de la Copa d’Europa alemanya

Avui Joan Verdú no ha completat el gegant de la Copa d’Europa de Berchtesgaden (Alemanya). Després d’una primera mànega en què ha finalitzat lluny, en la segona l’equip ha decidit que era millor no forçar la màquina i reservar l’esquiador per als Mundials.

Verdú avui corria el segon gegant d’aquesta Copa d’Europa alemanya on ahir va ser cinquè. Avui, però, la primera mànega l’ha deixat en la 55a plaça, amb 1.03.45, a 2.42 del millor temps de mànega, que era per al suís Semyel Bissig, amb 1.01.03. L’andorrà ha comès una errada al mur que l’ha fet perdre temps, i ha acabat lluny.

Després d’això, i amb la impossibilitat de fer un bon resultat, l’equip ha consensuat que Verdú no prengués la sortida, per descansar i preparar la cita mundialista de Cortina d’Ampezzo