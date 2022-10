Verdú mostra el seu gran nivell a la primera Copa del Món d’esquí

Avui diumenge era el dia del debut de Joan Verdú en la Copa del Món 2022-23. L’estació austríaca de Soelden, com és habitual, obria el calendari del circuit mundial amb totes les grans figures de l’esquí masculí, i amb l’andorrà amb el dorsal 23. Verdú ha demostrat el seu gran nivell entre l’elit del gegant.

Ha aconseguit classificar-se per a la segona mànega amb el 20è temps de la primera i amb molta solvència. Finalment, a la segona mànega, ha fet un interior i no ha pogut continuar. Però, les sensacions són molt bones, amb l’esportista del Principat entre els millors del circ blanc.

A la primera mànega, Verdú ha aconseguit posar en pista el seu esquí, amb una cursa sòlida de dalt a baix. A meta marcava un +2.06, amb 1.01.94, que el deixava en la 20ª posició provisional i el bitllet per a estar a la segona mànega entre els 30 i a la zona de punts. A més, era la primera vegada que Verdú aconseguia classificar-se per a la segona mànega en aquesta pista austríaca.

A la segona mànega, Verdú ha sortit a lluitar la pista i a per totes, marcant uns bons temps que demostraven la intensitat amb què estava competint i, especialment, demostrant el seu nivell: en el primer parcial que ha marcat se situava 8è. Però, en un dels girs posteriors a dretes l’andorrà ha fet un interior i ha acabat caient, el que l’ha deixat sense opcions de finalitzar la cursa.

La victòria a Soelden, finalment, ha estat per al suís Marco Odermatt (Suïssa), amb 2.04.72, amb Zan Kranjec (Eslovènia) segon (+0.76) i Henrik Kristoffersen (Noruega) tercer (+0.97).

La pròxima cita de la Copa del Món masculina serà el gegant paral·lel de Lech-Zuers (Àustria), el diumenge 13 de novembre.

Les valoracions

Joan Verdú, esquiador: “Òbviament no és el resultat desitjat, però em quedo amb les coses bones. Un dia com avui, que hi havia molta pressió, amb la primera cita de la Copa del Món, penso que faig una primera mànega sòlida, sense problemes, sense donar el meu cent per cent, vull dir que amb marge de millora, i he fet una 20ª posició, que si no recordo malament és el meu millor resultat en una primera mànega.

En la segona, cap dubte dins del meu cap, full gass, com m’agrada, i bé, estava anant bé la mànega, amb bons temps i bon feeling, però de cop un interior m’ha tirat a terra. Em quedo amb el positiu, amb els temps, amb les sensacions. Estic molt agraït a l’equip, que ha fet una feina brutal aquests dies per a preparar-ho de la millor manera possible i ara seguim en la línia”.

Juan Lago, entrenador: “A la primera mànega es classifica per a la segona, que era l’objectiu, i ho ha fet a més amb una pista trencada, així que fa una molt bona mànega. A la segona hem sortit a pet totes, es cau en el mur, i al final això és part de l’esport. Al final la valoració és bona, tot i que no estem tant contents com podríem haver estat.

Ha demostrat un molt bon nivell d’esquí, l’equip està treballant molt bé i ara hem de descansar una mica i tornarem per a preparar els paral·lels”.