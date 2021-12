Verdú guanya el gegant de la Copa d’Europa de Glungezer

Joan Verdú ha demostrat aquest diumenge que el seu estat de forma d’aquest inici de temporada era extraordinari. Tant, que els resultats que a poc a poc han anant venint s’han transformat avui en una victòria. I no una qualsevol, sinó a la Copa d’Europa.

Verdú s’ha imposat al primer gegant de la Copa d’Europa de Glungezer, a Àustria, amb un esquí sòlid que li ha permès fer una primera mànega en què, amb el millor temps, deixava la base feta per poder completar un gran dia a la segona baixada. A la primera mànega el seu crono ha estat d’1.10.96, el millor de tota la mànega, mentre que a la segona ha marcat 1.09.22, a 0.64 del millor temps, que era per al finlandès Samu Torsti. Precisament ha estat Torsti qui ha acompanyat a Verdú al podi com a segon classificat.

Verdú ha completat les dues mànegues amb 2.20.18, mentre que Torsti ha finalitzat amb +0.11, i el txec Krystof Kryl, que ha estat tercer, amb +0.84.

A més, aquesta important victòria atorga a Verdú 16.40 punts de penalitat, la qual cosa millora els seus actuals 24.45 que té en l’11a llista feta pública per la FIS.

Tercer a la Copa d’Europa

També aquesta victòria permet a Verdú sumar 100 punts de Copa d’Europa, amb la qual cosa ja en té 124 i se situa en la tercera posició provisional en la disciplina de gegant. Verdú empata a punts amb el finlandès Torsti, mentre que lidera la classificació el nord-americà Brian McLaughlin, amb 136. Segon és l’holandès Maarten Meiners, amb 125 punts.

Joan Verdú, esquiador: “Un dia brutal avui. No tinc paraules. Superemocionat per un resultat com aquest. Després de totes les lesions, avui és un dia superemotiu. Sabíem que estàvem molt bé, teníem molt bon feeling aquestes setmanes. Avui tenia un bon dorsal, m’ha permès fer una molt bona mànega amb el millor temps. A la segona, tot i la pressió de liderar i amb una pista molt marcada he aconseguit fer una molt bona segona també. Estem supermotivats per seguir donant gas”.

Cande Moreno, 37a al descens de la Copa d’Europa de Passo San Pellegrino

Després dels dos entrenaments oficials previs dels dies anteriors, avui s’ha disputat la prova de descens de la Copa d’Europa de Passo San Pellegrino, a Itàlia, amb Cande Moreno.

L’andorrana ha finalitzat en la 37a posició amb 1.26.12, a 2.47 de la vencedora, que ha estat l’austríaca Emily Shoepf, que s’ha imposat amb 1.23.65.

Demà es disputa un altre descens d’aquesta Copa d’Europa de velocitat.

Esteve, 15è a l’eslàlom dels Nacionals albanesos de Kronplatz

Doble cita a Kronplatz amb un nou eslàlom, en aquest cas corresponent als Nacionals d’Albània tant en categoria masculina com en la femenina.

A la cursa masculina, Àxel Esteve, que sortia amb el dorsal 34, ha estat el més destacat en finalitzar en la 15a posició amb 1.37.36, a 1.99 del guanyador, que ha estat l’espanyol Joaquim Salarich amb 1.35.37. Per la seva part, Xavier Cornella, que corria amb el dorsal 51, ha estat 24è amb 1.38.42, a 3.05 de Salarich.

A la cursa femenina, Carla Mijares no ha pogut completar la primera mànega. La victòria ha estat per a la canadenca Erin Mielzyuski (1.39.20).