Verdú es lesiona el polze i serà baixa al descens i al paral·lel dels Mundials

Joan Verdú ha patit avui una petita fissura al polze de la seva mà dreta durant l’entrenament de descens dels Campionats del Món de Cortina d’Ampezzo.

Verdú estava entrenant quan en una porta se li ha quedat enganxat el dit a la neu amb tanta mala sort que se li ha bloquejat i ha sentit dolor. Finalment, se li han fet unes proves que han determinat una fissura proximal al dit polze.

Amb aquesta situació, l’andorrà no competirà al descens del diumenge dia 14 ni al paral·lel del dia 16. L’equip estudiarà l’evolució juntament amb el corredor per estudiar la possibilitat que sigui al gegant del divendres dia 19.

Caminal, 20a al descens FIS de Santa Caterina

Avui s’ha disputat un descens FIS a l’estació italiana de Santa Caterina, amb Jordina Caminal i Jèssica Núñez, i un gegant FIS a Les Gets (França), amb Íria Medina.

Caminal ha aconseguit la 20a posició a 2.22 de la guanyadora, la italiana Valentina Savorgnani, que s’ha imposat amb 1.06.53. L’andorrana, a més, ha marcat 90.14 punts FIS, millorant els 129.94 de l’actual llista de la FIS. Per la seva part, Núñez no ha pogut completar el descens.

Igualment, a l’estació francesa de Les Gets, Íria Medina ha competit avui al gegant FIS de Les Gets, on no ha pogut completar la primera mànega.

Eslàlom FIS a la Molina amb podis andorrans

Avui La Molina ha acollit dos eslàloms FIS, masculí i femení, els dos amb podis d’esquiadors andorrans.

L’equip EEBE masculí ha competit a la cursa que ha guanyat Pol Robert (1.22.02) i en la qual Robert Solsona ha estat tercer (+1.39). L’equip EEBE ha situat Aritz Àlvarez en la 9a posició, a 3.14; Joel Fonseca ha estat 17è a 5.59; Cerni Gil ha acabat 18è a 5.66. També ha finalitzat l’andorrà Leandre Parsoire, 41è a 19.14.

No han completat la primera mànega Pere Cornella, Marc Fernández, Iu Escabrós, Jaume Núñez, Robert Ferrari, Ty Acosta i també Òscar Pérez. En la segona ha quedat fora Lluís Torres.

A la cursa femenina, amb victòria de l’espanyola Georgina Tarrago (1.26.07), ha acabat segona l’andorrana Clàudia Mijares, a 0.56.