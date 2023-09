Verdú entrenarà a Saas Fee i Pitztal abans de la Copa del Món de Sölden

Joan Verdú entrenant a Nova Zelanda (FAE)

Després de la llarga estada a Nova Zelanda i d’uns dies de descans a casa, ara, Joan Verdú, torna a posar el focus en els entrenaments en neu pensant en la primera cita de la temporada, el gegant de la Copa del Món de Sölden, el pròxim 29 d’octubre.

D’aquesta manera, l’equip tècnic de Verdú, encapçalat pel seu entrenador, Juan Lago, ha planificat unes setmanes de força activitat. El pròxim 6 d’octubre, l’andorrà viatjarà a Saas Fee (Suïssa) per a fer un bloc d’entrenament del 7 al 12. Es tracta d’un bloc dedicat específicament a reprendre el contacte amb la neu.

Després d’aquesta estada a Suïssa, el 19 d’octubre, Verdú, viatjarà novament, ara, a Pitztal (Àustria), per a completar altre bloc, del 20 al 25, per a acabar de polir els detalls abans de la cita de Sölden, on correrà el 29 d’octubre la que serà la primera cita de la temporada.