Joan Verdú ha tornat amb força a les Nor-Am Cup de Nakiska (Canadà). Ahir a la nit, en el gegant, va ser 9è.

Verdú va fer el 9è temps final amb un crono total de 1.50.92, a només 0.94 del guanyador, l’holandès Maarten Meiners, que es va imposar amb 1.49.98. Verdú va aconseguir entrar en el top10 després que en la primera mànega, amb 55.04, fos el 14è temps a 0.86 del millor. En la segona mànega, amb 55.88 va aconseguir guanyar cinc posicions. Verdú ha acabat a només 0.13 del podi, que tancava el suís Tanguy Nef, amb 1.50.79.

Per la seva part, Àxel Esteve, que en la primera mànega va finalitzar a 1.81 del millor temps, en la segona va quedar fora.

Joan Verdú, esquiador: “Penso que he anat de menys a més. La primera mànega ha sigut una mica tímida perquè crec que em falta una mica de ritme en carrera. Però, la segona ha sigut bastant millor i poc a poc em noto en confiança, agafant millors girs. Llàstima que em quedo a 13 centèsimes del podi, perquè hagués sigut una molt bona carrera per començar. Tot i així, molt content per seguir treballant en aquesta direcció. La lesió no m’està posant problemes i això és important”.

Oliveras, 16è i dins dels punts de Copa d’Europa en skicross

Marc Oliveras va decidir canviar de disciplina i està obtenint resultats aquesta temporada, la seva primera en la modalitat d’skicross. L’esquiador andorrà és a Val Thorens (França) disputant la Copa d’Europa, i ahir va ser 16è, entrant d’aquesta manera en la zona de punts de la competició continental, sumant-ne 15.

Entre els 62 participants de la cursa, Oliveras va aconseguir finalitzar en la 16ª posició en una competició que va estar guanyada per l’austríac Frederic Berthold amb un crono de 46.57. Oliveras va obtenir un millor temps de 48.03. Amb aquesta cursa, Oliveras suma 15 punts de Copa d’Europa i se situa en la 30ª posició de la general.

Avui, també a Val Thorens, s’havia de disputar una segona cita d’aquesta Copa d’Europa, però el mal temps ha obligat a suspendre-la. Ara, Oliveras tornarà a competir a principis de gener, on escollirà entre dues cites, o bé el 10 i 11 de gener les curses FIS de Reiteralm, o bé els Nacionals de França a Val Thorens. La següent Copa d’Europa serà el 24 de gener a Lenk (Suïssa).