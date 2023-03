Verdú: “Dissabte no sortiré a passejar-me, vull demostrar del que soc capaç”

Joan Verdú presentant el seu nou casc (@xavipujol14)

L’esquiador andorrà Joan Verdú ha comparegut públicament aquest dimarts després de la seva classificació històrica per a les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí. El corredor de la FAE, visiblement orgullós i satisfet de la fita, ha dit que tot i que l’objectiu era classificar-se, en l’Eslàlom Gegant de dissabte “no sortiré a passejar-me, vull fer una bona cursa davant de tots vosaltres, vull demostrar del que soc capaç”.

De fet, l’expectació és màxima, ja que les entrades per a presenciar des de les grades les competicions de dissabte ja s’han esgotat. Davant l’excepcionalitat del moment, Verdú ha avançat en exclusiva el disseny de l’edició especial del casc que lluirà a la gran cita, que reflecteix la gran acollida i el suport que està rebent per part del públic andorrà.

A la roda de premsa, que ha coincidit amb el Dia de la Constitució andorrana, l’esportista ha detallat que, atès que a la primera mànega no tindrà un dorsal molt favorable, la seva intenció és fer una baixada sòlida per a assegurar-se el pas a la segona, on “espero exprimir-me al màxim i que el meu esquí faci la màgia”.

Verdú ha afegit que coneix bé la pista i els seus punts clau, cosa que li pot donar un petit avantatge respecte a la resta de corredors. També confia que el traçat permeti que tots els esquiadors puguin córrer en igualtat de condicions, ja que disposa d’una “molt bona base” que s’ha treballat des de principi de temporada.





Millors condicions en la segona jornada d’entrenaments de DH

La pista Àliga d’El Tarter ha acollit aquest dimarts la segona jornada d’entrenaments per a la prova de Descens. Aleksander Kilde, que ja té a la butxaca el Globus de Cristall de la disciplina i que en l’entrenament ha acabat en 12a posició, ha destacat la millora de les condicions del traçat, cosa que fa preveure que “es puguin veure velocitats més altes” a la cursa de dimecres.

De fet, la combinació de pluja i fred de les últimes hores ha permès que la pista estigui en millor estat que dilluns, fet que també ha corroborat el millor esquiador absolut d’aquesta temporada, Marco Odermatt: “Ha estat un bon entrenament perquè la nit ha sigut freda. La meteorologia està sent difícil, però s’està fent una bona feina i espero que el vent afluixi demà”. De la seva banda, la guanyadora del Globus de Cristall de DH del 2023, Sofia Goggia, també ha confirmat que la pista presentava una major duresa que dilluns, cosa que ha permès que els esquís s’adherissin millor i que poguessin dur a terme la baixada amb més confiança.

En categoria masculina, l’entrenament l’ha liderat el noruec Adrian Sejersted, amb un temps d’1:28.53, mentre que en la femenina, l’esquiadora més ràpida ha estat l’austríaca Nina Ortlieb amb 1:32.38.





5 dies, 9 curses

Els entrenaments d’aquest dimarts donaran pas a les cinc jornades de competicions de les Finals de la Copa del Món Andorra 2023. En total seran quatre proves en categoria masculina, quatre més en categoria femenina i una de mixta. Dimecres es disputarà la prova reina de velocitat, el Descens. Dijous serà el torn del Supergegant, i divendres se celebrarà el Mixed Team Parallel, l’última prova que es disputarà a l’Àliga. El cap de setmana l’escenari de competició es traslladarà a Soldeu, on la pista Avet acollirà les proves tècniques: l’Eslàlom i l’Eslàlom Gegant.





Calendari per al dimecres 15 de març