Verdú, davant una temporada il·lusionant i exigent

Joan Verdú disputa el pròxim diumenge la primera cursa de la temporada. No serà una competició qualsevol perquè es tracta de la Copa del Món de gegant de Soelden. L’esquiador andorrà aspira a confirmar aquest any la millora que va demostrar la temporada passada.

A uns dies de la cita de Soelden, on es trobarà amb els millors esquiadors del planeta, Verdú agafa una mica d’aire aquests dies després de la preparació que ha tingut la setmana passada a l’estació austríaca.

Després de Soelden, per a Verdú es presenta una temporada il·lusionant i exigent, com ja va explicar en la presentació de fa dues setmanes.

La Copa d’Europa, en ment

Verdú sap que ha d’aspirar al màxim, però també que la Copa d’Europa és un bon terreny per continuar progressant: “Tenim molta confiança en el circuit de la Copa d’Europa, el qual faré complet en gegant aquesta temporada. Allà tinc bon dorsal i estic en igualtat de condicions amb la resta, per poder fer bons resultats, confirmar el que vaig fer l’any passat, i per què no, apuntar més a dalt”.

Copa del Món de GS

El que sí que té en el cap, paral·lelament, és el circuit de Copa del Món: “Si el calendari ho permet, voldré alternar també amb algunes proves en gegant, que creiem que al final és l’objectiu de futur. Creiem que fer bons resultats en Copa d’Europa ens farà tenir millors punts i millor dorsal en Copa del Món, i així anar a buscar l’objectiu real que tenim”.

La temporada s’ha estat planificant per la disciplina de gegant. Verdú té clar que és el seu camí: “En carrera no faré velocitat de moment, sí potser ho entreno algun cop, però en carrera aquest any faré gegant”.

Físicament, preparat

La clau estarà en com respongui el seu físic. Hi ha millora respecte a anys anteriors, tot i la lesió de final de temporada, i així ho diuen les dades amb què treballen els tècnics: “Físicament em trobo molt bé, tots estem d’acord que els resultats són boníssims, el meu feeling és com si no hagués passat res, i això és el més important. Havia d’estar sobre els esquís sense pensar en molèsties, i ara és així, només estic concentrat en el que he de fer. És d’agrair després d’uns anys en què no era així”. Durant la pretemporada, les seves sensacions han sigut molt bones: “Hem fet entrenaments amb França, però també amb altres països i això ha estat molt bo, perquè em permet tenir bones condicions, bones referències i bones dinàmiques, i això m’ha estat ajudant molt aquesta pretemporada”.

Ara només resta esperar l’arribada de la primera gran cita de la temporada, diumenge 24 a Soelden (10:00 h, primera mànega; 13:30 h, segona mànega), i començar la temporada de la millor manera possible posant sobre els esquís tot el treball dels últims mesos.