Verdú: “Cal seguir treballant en aquesta direcció”

Després de la primera cita de la Copa del Món de gegant de Soelden, l’esquiador andorrà considera que sortiran “millors fruits” a les pròximes carreres. En l’objectiu ja està la Copa d’Europa, que començarà el 2 i 3 de novembre a Zinal (Suïssa).

Joan Verdú va disputar aquest diumenge la primera prova de la Copa del Món de gegant a l’estació austríaca de Soelden. Ho va fer amb una 60a posició que el va deixar lluny de l’objectiu inicial, que era estar més a prop dels millors. L’esquiador andorrà ha fet balanç després de la competició. Reconeix que el resultat no és el que es buscava a l’equip: “La carrera no ha anat com esperava, ni el resultat és l’esperat. Trobo que m’ha faltat molt ritme de dalt a baix, no he sabut adaptar-me bé a les condicions de la carrera. No m’he trobat còmode de dalt a baix, no he esquiat al nivell que estava entrenant aquests dies, i per tant el balanç no és positiu”.

Amb tot, Verdú és optimista de cara al futur d’aquesta temporada que no ha fet més que començar, perquè dins de l’equip treballen amb el convenciment que la feina va en una bona línia i que aquesta primera cita de competició només ha estat un primer contacte: “Tot això no em condiciona de cara a les setmanes següents i a les properes carreres, perquè sabem que hem estat entrenant molt bé, que les coses es ficaran bé a lloc, i ara el que cal és treballar. Ha sigut un primer contacte en la Copa del Món, en l’inici de temporada, i ara cal seguir treballant i seguint la direcció que anàvem, que estem convençuts que és bona, i sortiran millors fruits de cara a les pròximes carreres”.

Joan Verdú va debutar el diumenge amb la 60a plaça, amb un crono de 1.08.03, a 4.10 del millor registre de la mànega l’austríac Roland Leitinger (1.03.93), i a 2.08 de l’italià Riccardo Tonetti (1.05.95) que va tancar els 30 primers que donaven el bitllet per a la segona mànega.

Pròxima cita: Copa d’Europa de Zinal al desembre

Ara l’andorrà torna a Andorra per continuar amb el treball físic. Després, viatjarà a Suècia el pròxim 4 de novembre per fer una estada amb neu injectada per preparar la pròxima Copa d’Europa, que serà el 2 i 3 de desembre a Zinal (Suïssa).