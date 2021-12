Verdú assoleix un bon 11è lloc a la Copa d’Europa de gegant

Aquest divendres s’ha disputat la segona prova de gegant de la Copa d’Europa a Zinal (Suïssa), amb Joan Verdú en l’11a posició final. L’andorrà, amb un temps total de 2.22.66, ha finalitzat a 0.77 del guanyador, el suís Cedric Noger (2.21.89), i a només 0.56 de la tercera posició que completa el podi.

Verdú aconseguia aquest resultat en oferir un bon esquí. En la primera mànega se situava 7è amb un crono de 1.11.63, a 1.10 del millor temps. En la segona mànega, tot i que perdia posicions, finalitzava 17è parcial amb 1.11.03, a 1.13 del millor crono de la mànega. Al final, el seu temps total de 2.22.66 el deixava a només 0.77 del guanyador, el suís Noger, i a poc més de mig segon del podi.

Punts EC i millora de punts FIS

Així mateix, amb aquest resultat l’andorrà suma 24 punts en la Copa d’Europa, la qual cosa farà que fins i tot millori dorsal de cara a les pròximes curses. Amb aquests 24 punts se situa 23è en la general de la Copa d’Europa de gegant. També ha marcat avui 20.48 punts FIS, amb la qual cosa millora els seus actuals 24.45 de l’última llista de la FIS.

Joan Verdú: “En resum, un balanç molt positiu del dia Estic molt satisfet de com he esquiat avui: molt bones intencions, bon esquí sense fer errades grans. El resultat és molt positiu. Crec que avui he esquiat a un molt bon nivell. Una 11a plaça, evidentment busquem estar més amunt, però tot i estar 11è estic molt a prop de l’objectiu, que és el podi. Estic a menys de mig segon, per tant molt contents. Sumo més punts Copa d’Europa per mantenir i fins i tot millorar el dorsal, faig bons punts FIS, en milloro els que tenia, així que un balanç positiu, estem en la bona línia. Bon treball, i a per les pròximes molt més gas”.