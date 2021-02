Verdú assoleix el millor resultat en gegant amb la 5a plaça a la Copa d’Europa d’Alemanya

Joan Verdú ha assolit aquest dissabte el millor resultat d’un esquiador andorrà a la Copa d’Europa de gegant. Ha estat a Berchtesgaden (Alemanya), on ha finalitzat 5è, ha sumat 45 punts de Copa d’Europa i ha millorat punts FIS.

Dia rodó per a Joan Verdú, que s’ha situat entre els millors de la Copa d’Europa de gegant avui a Berchtesgaden. L’andorrà ha finalitzat 5è amb 2.05.15, a 1.09 del guanyador, l’austríac Dominik Raschner, que s’ha imposat amb 2.04.06.

Amb aquest resultat, Verdu ha sumat 45 punts de Copa d’Europa, i ha marcat, a més, 23.87 punts FIS, millorant els 25.04 actuals de l’última llista publicada per la FIS. En la general de la Copa d’Europa de gegant és 22è amb 73 punts.

Durant la cursa, Verdú ha estat 12è temps a la primera mànega, amb 1.01.70, amb +0.95. A la segona mànega ha assolit el 8è temps, amb 1.03.45, la qual cosa l’ha situat a la 5a posició final amb el temps total de 2.05.15, el mateix temps que el francès Victor Guillot, amb qui ha compartit plaça.

L’andorrà ha finalitzat a 0.02 de la quarta plaça (Alexander Steen Olsen, de Noruega, 2.05.13), i a 0.45 de la tercera plaça de l’alemany Fabian Gratz (2.04.70). Segon ha estat l’austríac Stefan Brennsteiner, amb 2.04.43, que ha acabat a 0.37 del seu compatriota i guanyador, Dominik Raschner.

Joan Verdú, esquiador, ha assegurat que “avui ha sigut un gran dia. Estic supercontent del resultat. És el meu millor resultat personal en la disciplina de gegant. Tot i que venia d’una setmana complicada, on les carreres no em van sortir com volia, he sabut canviar el xip, hem entrenat bé aquests dies abans de la carrera, per preparar-la, i en una carrera com aquesta amb un nivell com aquest em satisfà molt i em motiva molt a seguir treballant a tope i ‘apretant’ aqueta temporada”.