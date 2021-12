Verdú arrisca però no pot completar la primera mànega en la Copa d’Europa de Zinal

Aquest dijous s’ha disputat a l’estació suïssa de Zinal la primera Copa d’Europa de gegant, amb Joan Verdú en el portilló de sortida. L’andorrà no ha pogut completar la primera mànega.

Verdú ha plantejat una cursa agressiva, amb velocitat i atacant els revolts, amb la intenció d’anar a per totes. Una vegada superada la primera part de la cursa, l’andorrà marcava el 18è temps de mànega amb un +0.50, però en arribar a la part plana no ha pogut passar una porta i s’ha sortit del traçat, amb la qual cosa ha quedat fora.

Segons ha explicat Fred Beauviel, tècnic de l’esquiador andorrà, Verdú “ha esquiat bé la part alta, la part del mur, ha fet una petita errada després, però res greu, i al final en la part més plana no ha trobat la solució amb el ritme i la línia, que ha agafat més ràpid del que pensava i no ha pogut entrar, i s’ha sortit”. En aquest sentit, l’entrenador ha valorat que l’esquiador “ha intentat coses, i a vegades passa, i a vegades no passa”. L’equip ja pensa en la pròxima carrera, just demà, amb el segon gegant d’aquesta Copa d’Europa: “Ell està bé, demà tenim un altre dia de cursa i veurem com surt”.

El temps dificulta els entrenaments de la Copa del Món de descens femení a Lake Louise

No estan sent bones condicions meteorològiques les que s’estan trobant les esquiadores que disputen la Copa del Món de descens de Lake Louise, al Canadà, on es troba Cande Moreno en aquest inici de temporada. Només s’ha pogut celebrar un únic entrenament oficial.

Moreno va poder formar part del primer dels tres entrenaments oficials de descens previstos a la pista canadenca, amb una 56a posició amb 2.00.79, a 8.83 del millor registre, que corresponia a la italiana Sofia Goggia, amb 1.51.96.

Aquest primer entrenament, celebrat al vespre del dimarts (horari andorrà), va ser l’únic que es va celebrar perquè el d’ahir va quedar cancel·lat, mentre que tot apunta a què avui tampoc no es podrà disputar donades les condicions de mal temps a l’estació canadenca.