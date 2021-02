Verdú, al gegant, i Mijares, directa a les finals de l’eslàlom dels Campionats del Món

Demà es viurà una intensa jornada als Campionats del Món d’Esquí Alpí de Cortina d’Ampezzo (Itàlia) amb la presència de Joan Verdú a la cursa del gegant masculí. Així mateix, Mireia Gutiérrez i Carla Mijares tindran sessió d’entrenament d’eslàlom. La seva cursa serà dissabte.

El gegant masculí de demà començarà a les 10:00h del matí amb la primera mànega, mentre que la segona està prevista per a les 13:30h. El dorsal de l’esquiador andorrà serà el 43.

Avui, Verdú ha tornat a entrenar amb la protecció especial al dit polze de la seva mà dreta, lesionat fa uns dies durant un entrenament. Les molèsties hi són, però l’andorrà podrà córrer amb un embenat a la mà i a sobre del guant, per complementar la protecció.

Per altra part, avui s’ha anunciat la cancel·lació de la cursa prèvia de classificació per a l’eslàlom femení, que estava prevista per demà divendres. A aquesta cursa havia de competir-hi Carla Mijares, per lluitar per les altres 25 places que donaven accés a la cursa oficial de dissabte, amb les millors del món, inclosa ja en ella Mireia Gutiérrez. Amb la cancel·lació de les classificatòries, Mijares serà de la partida dissabte, acompanyant Gutiérrez com a representants andorranes.

Vargas, 41è al descens de Sella Nevea

Nova cursa a Sella Nevea, amb Matías Vargas en la 41a posició i un Robert Ferrari que, per circumstàncies alienes a ell, no ha pogut competir.

Vargas ha estat 41è amb 1.26.10, amb +2.23 respecte al guanyador, el suís Nils Mani, que ha guanyat amb 1.23.87. L’andorrà ha marcat 56.24, a prop de la millora, ja que té 50 punts FIS en l’actualitat. De fet, ahir, a la cursa FIS a la mateixa estació en què va acabar 24è, va millorar punts amb 44.58.

Pel que fa a Ferrari, no ha pogut competir perquè un corredor que sortia dues posicions davant d’ell ha caigut, i la cursa ha estat aturada més d’una hora. L’organització, en veure que la llum solar es perdia, ha decidit suspendre el que quedava de cursa.

Demà, els dos corredors disputaran el supergegant FIS a la mateixa estació italiana.