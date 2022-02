Verdú, abans del debut al supergegant: “El feeling és bo i estic molt motivat”

Als Jocs Olímpics d’Hivern ja han entrat en acció els fondistes andorrans, i ara arriba el torn de l’esquí alpí. Aquest dimarts comença la competició amb representació del Principat, i serà amb el supergegant masculí i Joan Verdú al portilló de sortida.

Verdú, que va arribar als Jocs el cap de setmana juntament amb tota l’expedició d’alpí -Cande Moreno s’estrenarà el dia 11 també en supergegant-, arriba amb la moral alta després d’aconseguir fa uns dies la seva tercera victòria de la temporada en el gegant de Copa d’Europa, i després de dies d’esquí previs en supergegant per preparar aquesta cita olímpica, on també va assolir podis a Itàlia.

La cursa començarà a les 4:00h hora andorrana (11:00h del matí a Xina). Verdú portarà el dorsal 40.

Joan Verdú, esquiador: “Avui he pogut entrenar una mica de supergegant, i anem directes demà a la cursa. No hem tingut molts dies per preparar-la, perquè veníem de les Copes d’Europa, però sabíem que era així i ja ho hem gestionat de la millor manera que hem pogut. La pista té molt bona pinta, sembla que la neu aguantarà molt bé tot i tindré un dorsal alt. En aquest supergegant som conscients que no és l’objectiu principal d’aquests Jocs, però tinc ganes de fer-ho perquè, evidentment, si ho fem no és per anar a passejar, sinó perquè creiem que puc fer un bon resultat. El feeling és bo i estic molt motivat per demà. A donar-ho tot”.