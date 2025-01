Verdú, a per Adelboden: “Intentarem fer una bona carrera aquí a la meca del gegant”

Verdú, a Val d’Isère. Foto: Michel Cottin Agence Zoom

Joan Verdú es troba a Adelboden, on aquest diumenge correrà a la prova de gegant de la Copa del Món. L’andorrà arriba “preparat”, amb “moltes ganes” i ple de confiança: “Intentarem fer una bona carrera aquí a la Meca del gegant, a aquest pistón”. Aquest dissabte, Verdú, ha fet una suau sessió d’esquí sota una intensa nevada que queia sobre Adelboden, tot i que diumenge s’espera un bon dia d’esquí amb fred i sol.

És per això que l’organització va decidir canviar el dia del gegant, que inicialment estava previst per a dissabte i fer, doncs, dissabte l’eslàlom masculí i diumenge el gegant. Els horaris per a diumenge són els següents: la primera mànega a les 10:30h i la segona a les 13:30h.





Joan Verdú, esquiador: “Avui hem tingut condicions adverses, ha sigut molt bona decisió canviar el gegant de dia. Avui hagués sigut molt complicat poder-ho fer. Pinta molt bé la carrera per a demà. Nosaltres avui hem pogut fer un mini entrenament pel matí per a ficar-ho tot a punt. Ja sabeu que em sento bé, que estic preparat, que tinc moltes ganes, i davant d’aquesta afició que tindrem aquí, amb moltíssims espectadors, intentarem fer una bona carrera aquí a la meca del gegant, a aquest pistón”.