Verdú, a només 0.24 d’estar entre els 30 a la segona mànega de la Copa del Món de Val d’Isère

Cada vegada és més a prop. La segona mànega de la Copa del Món s’ha quedat a només 0.24 per a Joan Verdú, que aquest dissabte ha fet una gran carrera en el gegant de la Copa del Món de Val d’Isère.

Verdú, que corria amb el dorsal 62, ha sortit a per totes i a punt ha estat de classificar-se per a la segona mànega del gegant d’aquesta Copa del Món. L’andorrà, amb un temps de 1.10.63, s’ha quedat a només 0.24 del temps de tall, que ha estat per a l’italia Alex Hofer amb 1.10.39 en la 30a posició.

Amb aquesta cursa, Verdú s’apropa al gran objectiu que és entrar entre els 30 millors del món en una Copa del Món. La pròxima cita per a l’andorrà serà el 19 i 20 de desembre, a Glungezer (Àustria), Copa d’Europa de gegant.

Joan Verdú, esquiador: “Avui hem fet una molt bona carrera. Condicions complicades de pista i visibilitat. La neu estava dura, però amb el dorsal que tenia estava complicat. Ha sigut una mica sortir a la guerra. Teníem molt clara l’estratègia, donar-ho tot en condicions d’aquestes que em poden agradar. Molt a prop de la glòria. És la línia a seguir i cada vegada ens acostem més. Estem contents per això. Un dia molt positiu, ara queda una setmana de preparació per a les segones Copes d’Europa. Amb els resultats que estem tenint, estem molt confiats pel que ve”.

Cande Moreno tanca amb el supergegant

Al supergegant de les Nor–Am que es va disputar aquest divendres a Lake Louise, Cande Moreno no va poder completar la cursa. Amb aquesta carrera, es tancava la cita Nor–Am a aquesta estació canadenca.

Gina del Rio , 8a a l’ sprint de la Copa de França

Aquest dissabte Gina del Rio ha tornat a la competició i ho ha fet a la cursa sprint de la Copa de França. La jove Gina del Rio ha disputat avui la cursa sprint de la Copa de França d’esquí de fons. L’andorrana ha finalitzat en la 8a posició final en arribar a les semifinals. A les qualificacions, Del Rio havia estat 11a.