Venda solidària de samarretes del FC Andorra a benefici d’Unicef Andorra

En el marc de l’acord que uneix el FC Andorra amb UNICEF Comitè d’Andorra, durant tot el mes d’agost, es posaran a la venda 20 unitat de les samarretes tricolors infantils del FC Andorra.

És una oportunitat única per fer-se amb les últimes unitats d’una samarreta històrica, la tricolor del retorn del FC Andorra a la Segona divisió B.

Les samarretes disponibles de les talles XS(3), S(6), M(5), L(5) i XL(1) es posen a la venda a un preu de 40 €, íntegres per les campanyes que el Comitè d’Unicef Andorra té en marxa. Els interessats a comprar-les poden passar per les oficines d’Unicef situades al carrer Prat de la Creu, 59-65, Esc. B, 4a a Andorra la Vella (de 9.30 a 14.30 h) o posar-se en contacte per whatsapp o telèfon al 360 348 o per correu a info@unicef.ad.

També es poden adquirir a través de la botiga on-line al web www.unicef.ad.

L’objecte d’aquesta acció és la recaptació de fons en favor dels projectes que porta a terme UNICEF Comitè d’Andorra tant a la República Centreafricana pels infants alliberats dels grups armats com al Bhutan pels infants amb discapacitat, així com al programa d’emergència obert per prevenir la Covid-19,

Des d’Unicef Andorra animen a tots els seguidors del FC Andorra a participar en aquesta acció en favor de la infància i no quedar-se sense aquesta samarreta emblemàtica.