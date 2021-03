Velocitat i Regularitat es combinen en el programa esportiu 2021 de l’ACA

ACA Esport, divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, té definit el seu programa esportiu de proves de carretera de 2021. Després d’un any 2020 difícil, ja que a causa de la situació provocada per la pandèmia només es va poder organitzar una cursa, per aquesta temporada 2021 hi ha previst organitzar-ne tres. En primer lloc la Pujada Arinsal (19 i 20 de juny) cursa de velocitat puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió, i després dos ral·lis de regularitat exclusivament per a automòbils clàssics, un a l’estiu, el Ral·li d’Andorra (18 i 19 de setembre), i un altre a l’hivern, l’Andorra Winter Rally (19 de desembre). Les dues proves seran en carretera tancada.

Velocitat i Regularitat es combinen en un programa esportiu selecta que permetrà als pilots gaudir de la conducció en les magnífiques carreteres que formen part de l’orografia andorrana. Cal destacar que el Ral·li d’Andorra d’enguany arribarà a la 50a edició, una efemèride històrica que quedarà reflectit en el llibre recopilatori de totes aquestes edicions i que es preveu que estigui llest per finals d’any.

Els detalls de cadascuna d’aquestes tres proves s’aniran desgranat a mesura que s’apropin les dates de celebració. En breu s’oferiran novetats sobre la primera d’elles, la Pujada Arinsal, una vegada ja s’ha confirmat que puntuarà de nou per al Campionat de França 2a Divisió amb la clara aspiració que en una propera edició ho sigui per al certamen francès absolut. A continuació es detallen les principals dates que cal retenir d’aquestes tres proves.