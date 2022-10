Vela (PS) s’interessa pel rol de Gallardo en un projecte urbanístic al Tarter

La consellera general del grup socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat a tràmit una bateria de preguntes a fi de conèixer el rol del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo en un projecte urbanístic al Tarter.

Vela formula les preguntes, a respondre per part del Govern per escrit, després que hagin aparegut informacions als mitjans de comunicació en relació a una reunió mantinguda per Gallardo i directius del grup Avintia i els cònsols de Canillo per a analitzar la viabilitat del projecte de construcció d’una urbanització a l’aparcament de l’estació d’esquí del Tarter.

Concretament, la consellera general socialdemòcrata pregunta qui va convocar i preparar dita reunió, si era el primer encontre o si ja se n’havien celebrat d’altres amb anterioritat -i de ser el cas, es vol saber quantes reunions s’han celebrat i qui hi ha participat- i en quina qualitat o en representació de qui hi ha participat Gallardo.

Així mateix, Vela també demana per l’establiment de relacions entre el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa amb el grup Avintia i pels projectes d’inversió estrangera del grup espanyol que està avaluant el Ministeri presidit per Gallardo.

Finalment, es pregunta per les possibles afectacions que tindria la recentment aprovada Llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme en el projecte de construcció, si aquest finalment tirés endavant.