Vela (PS) demana pel funcionament i les dades del tercer pagador

Susanna Vela (PS)

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una bateria de preguntes escrites, a Sindicatura, per tal de ser respostes pel Govern, en relació amb la implantació del règim del tercer pagador i el seu funcionament, ja que des del Partit Socialdemòcrata es continua treballant perquè aquest sigui una realitat per a tothom.

Vela ha preguntat al Govern per la xifra de població major de 65 anys, persones amb discapacitat i persones amb malalties cobertes amb el 100%, la qual es cobreix amb el tercer pagador, quins imports representen, quin percentatge és per a despesa farmacèutica i quina per a analítiques i proves mèdiques (i els imports) i quin és el termini amb el qual la CASS paga a farmàcies, centres d’anàlisis i diagnòstics.

La consellera general socialdemòcrata també demana per l’estat i el calendari d’implementació del projecte de recepta electrònica, la targeta sanitària i per l’anàlisi de l’ampliació del règim del tercer pagador a tots les persones usuàries del sistema sanitari públic.