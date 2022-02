Vela pregunta per la implementació a Govern del gestor documental OpenText

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat aquest dilluns a Sindicatura una bateria de preguntes sobre la implantació del gestor documental OpenText al Govern. Vela ha formulat un total de set preguntes sobre aquesta eina com són el nombre de procediments parametritzats fins a data d’avui, el volum d’expedients gestionats, el cost anual del manteniment d’OpenText, o la planificació de la seva implementació en aquells departaments i ministeris que encara no el tenen, entre d’altres.

L’objectiu d’aquestes preguntes escrites és reprendre les qüestions que es van fer al març de l’any 2020 sobre l’administració electrònica del Govern, on es demanava els projectes de transformació digital que l’executiu estava desenvolupant i la seva implementació per àrees, departaments i ministeris. En aquest sentit, el Govern va respondre que el gestor documental corporatiu que es faria servir seria amb l’eina OpenText per poder centralitzar tots els expedients de l’administració central.