Vela pregunta per la construcció de l’edifici d’habitatges públics a preu assequible

La consellera general Susanna Vela ha entrat una bateria de preguntes a Sindicatura avui sobre la contractació d’un/a professional de l’arquitectura per a la redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de l’edifici amb habitatges de promoció pública a preu assequible que el Govern té previst aixecar a la parcel·la de la Borda Nova.

Vela sol·licita conèixer per què el Govern ha decidit que el o la professional que sigui escollit/da hagi de tenir una formació concreta prestada per l’institut alemany “Passive House Institute“, quines entitats europees poden certificar les edificacions “Passivhaus“ i quines altres, públiques o privades, imparteixen aquesta formació a Europa. La consellera general socialdemòcrata també demana per què, el 2019, el Govern va subvencionar part dels cursos impartits al Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra realitzats per a aquest institut.

Així mateix, també pregunta si es tracta d’un concurs d’idees o és per a realitzar el projecte, quin percentatge es preveu pagar al professional i si els habitatges seran de lloguer o de venda. Finalment, Vela també demana

conèixer si el pagament de la contractació d’altres professionals que es requereixin durant el projecte, com enginyers, anirà a càrrec de l’arquitecte​ seleccionat/da, si l’optimització del cost total de l’obra es valorarà a l’hora de

seleccionar el professional i qui definirà l’estructura i les característiques de cada habitatge, així com altres espais i elements de l’edifici, com places d’aparcament o trasters.