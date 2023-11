Vela pregunta pels mecanismes de control per a la despesa de la via preferent

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La consellera general i presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat a Sindicatura una pregunta oral dirigida al Govern per tal de rebre una resposta sobre la despesa generada per la implementació de la via preferent.

“El fet que la via preferent impliqui que el pacient hagi de passar primer per la consulta del metge referent ha suposat un increment de més del 30% de la despesa dels actes corresponents des de la implementació d’aquesta. Una xifra que ha ascendit als 14,3 milions d’euros des del 2020 fins al juliol d’aquest any i que el ministeri de Salut ha respost a demanda d’una bateria de preguntes escrites formulades per la consellera general socialdemòcrata”, asseguren des de la formació política..

Per aquest motiu, la presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata preguntarà al Govern, en la sessió prevista per al 23 de novembre, “quins mecanismes té previstos l’executiu per a controlar l’augment d’aquesta despesa”.