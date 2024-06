Vela pregunta al Govern per les inversions en recerca biomèdica i biotecnològica

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui dilluns, a Sindicatura, una bateria de preguntes escrites sobre la inversió en recerca biomèdica i biotecnològica a Andorra. Les qüestions es produeixen arran de les recents declaracions del cap de Govern amb relació als ajuts que dona l’executiu al sector i els canvis i millores dels quals es beneficiaran.

La consellera general del PS ha demanat a l’executiu pel pressupost que s’ha destinat i destina actualment el Govern a la recerca i innovació biomèdica i biotecnològica des de 2017 fins avui (desglossat per anys, centres o entitats i projectes); quina línia d’ajuts existeix actualment i quins són els canvis i les millores plantejades més immediates; si hi ha un pla estratègic per a desenvolupar recerca biomedicina i biotecnologia i qui l’ha elaborat -i, si és així, en què consisteix-; i quin treball s’està realitzant prop del sector per a acollir empreses d’aquest sector a Andorra.

Vela també ha preguntat per l’estat d’inversions concretes fetes per l’executiu. La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha sol·licitat conèixer si es va fer alguna inversió en els projectes de recerca en matèria de salut de la dona proposada per l’empesa Hologic, l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras o la seqüenciació genòmica d’Illumina i, de ser així, quina va ser la inversió econòmica. Així mateix, ha demanat per l’estat de concreció i realització dels projectes d’inversió estrangera en l’àmbit de recerca biomèdica avaluat entre 2021 i 2022 després de la tasca de l’empresa A2 Security Assessor com l’Institut Garcia Cugat (medicina esportiva) i Ivascular (medicina vascular).