Vela demana pel nombre de persones ateses a Salut Mental

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat a Sindicatura una bateria de preguntes sobre dades relacionades amb Salut Mental al país. Vela ha sol·licitat conèixer quantes persones, per grups d’edat, han estat ateses per l’àrea de Salut Mental del SAAS entre 2020 i 2021, així com des de l’inici de la pandèmia del SARS-CoV-2 (març del 2020) fins a data d’avui arran de la clara incidència de la Covid en la salut mental.

La consellera socialdemòcrata també ha preguntat pel nombre de temptatives de suïcidi que s’han atès des de gener del 2019 fins a data d’avui, ordenades per grups d’edat i sexe, i amb quines eines i recursos compta l’àrea de Salut Mental per fer el seguiment d’aquests successos.