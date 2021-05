Vela demana informació sobre l’error en el darrer procés de selecció d’ensenyants

La consellera general del Partit Socialdemòcrata Susanna Vela va entrar divendres una pregunta escrita en relació al darrer procés de selecció d’ensenyants del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. “Les preguntes que formulem responen a la necessitat de tenir, de forma oficial, una sèrie de dades al respecte. Coneixem, com la ciutadania, els fets a través de diferents mitjans de comunicació i cal dir que la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, ens ha tingut informats d’aquest esdeveniment, però creiem interesant tenir aquesta informació”, ha detallat Vela.

La consellera general socialdemòcrata ha sol·licitat al Govern saber quines places estaven convocades i quines han estat les afectades per l’error, així com quina ha estat aquesta errada i quins mecanismes pensa el Govern incorporar perquè aquesta no es torni a produir en un futur. Vela també ha demanat quina solució proposa el ministeri per esclarir la situació i en base a quin procés es podrà fer i quan tindrà lloc. “Si les solucions proposades i que hem pogut conèixer per la premsa responen a un criteri de responsabilitat acceptable perquè si entenem que és un error de l’administració és aquesta qui ha d’assumir-lo i no les persones perjudicades”, ha subratllat Susanna Vela.