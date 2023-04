Vío: Combel Editorial

Títol: Veig, veig! La ciutat

Escriptor/a: Cristina Losantos

Il·lustrador/a: Cristina Losantos

Editorial: Combel Editorial

Pàgines: 16

Edat: A partir de 3 anys

Veig, veig! La ciutat és el primer títol d’una col·lecció de llibres muts que convida els nens i les nenes a trobar personatges, i a mirar una vegada i una altra tots els instants de vida que representen cadascuna de les escenes il·lustrades a doble pàgina.

Des del matí fins al vespre, en una ciutat hi passen moltes coses: a primera hora, n’hi ha que van a treballar o a l’escola; cap al migdia, el mercat bull d’activitat, i, al vespre, la gent té ganes de reposar o de divertir-se. Cada doble pàgina mostra un moment del dia i un escenari diferents. Alguns dels personatges apareixen en totes les escenes, però n’hi ha d’altres que surten un cop i després desapareixen, i encara n’hi ha d’altres que hi van entrant i sortint.

A banda del joc d’observació, l’autora també proposa un altre joc divertit: trobar a cada escena uns personatges ben peculiars, com ara un músic de carrer, una velleta amb una faldilla de quadres i un extraterrestre i el seu plat volador.

Però, el llibre inclou un altre repte encara més difícil: a cada doble pàgina hi pot haver un personatge repetit, un home que porta un paraigua, un altre personatge que menja o beu, una dona que canta, un personatge d’un conte clàssic, un animal exòtic, algú que va molt carregat, una persona que plora o que dorm, una parella de turistes, un home que fa fúting, tres bessones, una escala de mà, unes misterioses taques de pintura, un cor dibuixat, una parella que ha perdut el gos…

Veig, veig! La ciutat és un llibre per a fer volar la imaginació i, fins i tot, per a descobrir en aquesta ciutat alguna altra història que l’autora no ha vist!