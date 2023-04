VATEL Andorra celebra la graduació de la cinquena promoció de l’escola

Cerimònia de graduació dels alumnes de la cinquena promoció de VATEL

L’escola d’hoteleria i turisme d’Encamp Hotel & Tourism Business School VATEL Andorra ha celebrat aquest divendres la cerimònia de graduació dels alumnes de la cinquena promoció dels estudis en Direcció Hotelera Internacional. A l’acte han intervingut el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, i el vicepresident d’operacions de Jurny, Inc i professor del centre Lluís Solà, invitat a donar la conferència de la cerimònia.

En la seva xerrada, Lluís Solà ha convidat als alumnes graduats que tinguin “l’obligació d’aprendre coses noves, perquè aquest aprenentatge constant us ajudarà a ser més competitius i estar més satisfets laboralment, amb la qual cosa la vostra qualitat de vida millorarà”. En el marc d’aquesta cerca per continuar descobrint i instruir-se amb nous coneixements, Solà ha volgut explicar com la Intel·ligència Artificial, “que està vivint una revolució en els darrers anys”, pot millorar en les tasques diàries del sector turístic.

El professor de VATEL Andorra i vicepresident d’operacions de Jurny ha mostrat in situ diverses aplicacions de la IA, com per exemple preparar un menú amb consideracions alimentàries diverses, donar resposta a valoracions de clients, o fins i tot preparar un vídeo de formació a nous treballadors amb generació de vídeo. “Estem al principi del camí de la IA, però aquells que comencin a fer-la servir estaran més preparats i per davant de la resta”, ha avisat Lluís Solà. No obstant això, ha remarcat que el factor humà “és totalment necessari, perquè la Intel·ligència Artificial mai arribarà a les emocions i empatia humana”. Per a concloure, Lluís Solà ha demanat als alumnes graduats de VATEL Andorra que “abraceu el canvi i mantingueu l’esperit de continuar aprenent”.





Una Escola amb molts valors

La directora de VATEL Andorra, Roser Daban, ha explicat que confia que els vuit alumnes que han acabat els seus estudis -cinc noies i tres nois- “treballeu sempre amb responsabilitat, compromís i entrega; valors que us ajudaran a enfrontar-vos a qualsevol situació professional i personal”.

Daban els ha demanat que ofereixin el millor de si mateixos, sobretot amb les persones que puguin tenir a la seva disposició com a directors d’empreses turístiques, i els ha recordat que “ara comença un camí ple d’oportunitats i reptes, com la digitalització i la captació i retenció de talent”. En aquest sentit, la directora de VATEL Andorra els ha aconsellat a ser “més propers al vostre futur equip i treballar la intel·ligència emocional per a ser més empàtics i empàtiques cap al personal i els clients”.

Per la seva part, el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, ha volgut subratllar “l’orgull i satisfacció que significa disposar d’un centre de referència en la formació com és VATEL”, i ha felicitat els alumnes graduats, “que heu estudiat en uns anys d’incertesa per al sector, però dels que ens hem sortit molt bé”.