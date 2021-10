Vas de creuer? No et pot faltar això a la maleta

Si encara et queden vacances, marxar uns dies de creuer és un somni fet realitat per a molts. Si mai has anat de creuer és possible que no sàpigues què és el que has de ficar en la teva maleta, així que donem un cop de mà!

El bikini

Un bikini ben elegant és una meravella. Pensa que en un creuer hi haurà nens i famílies, per la qual cosa potser és millor que el més sexy del teu fons de bikinis es quedi a casa.

Una peça que et tapi

La configuració en un vaixell de creuer està pensada per a facilitar-te la vida. L’àrea de la piscina a l’aire lliure està brillantment situada prop d’un lloc per a menjar, i la majoria de les vegades, aquesta àrea s’expandeix en un espai de bufet interior. És comú menjar alguna cosa després de sortir de l’aigua, i cobrir-te farà que la transició sigui perfecta.

Peces de roba versàtils, però senzilles

Les samarretes llises i els pantalons curts et donaran l’oportunitat de reciclar qualsevol de les peces per a crear un look diferent.

Un barret

Portar un barret el mantindrà fresc i evitarà que et deshidratis.

Una bandolera o ronyonera

En un creuer com a molt necessitaràs la teva targeta, la teva polsera identificativa, el mòbil i la clau de la cabina.

Roba elegant per al sopar

El sopar amb el capità és un esdeveniment que mai has de perdre’t quan vas de creuer. I tots els sopars en general són moments divertits per a gaudir a bord d’un vaixell. El menjador i la zona interior del creuer estan molt ben climatitzats. Vés preparat amb una jaqueta o un suèter per a combatre el fred i poder quedar-te el temps suficient per a gaudir de tot el menjar i del possible espectacle.

Sostenidors multidireccionals

En lloc de guardar en la maleta quatre sostenidors diferents per a combinar amb quatre conjunts diferents, opta per sostenidors de múltiples formes.

Un vestit de festa

Gairebé totes les línies de creuers tindran una Nit del Capità, i aquesta serà la teva oportunitat de vestir-te de festa i anar esplèndida. Porta un vestit elegant i et sentiràs a punt per a adornar la catifa vermella.

Només dues sabates de taló

No e necessites més. La resta, millor calçat còmode.

Ara ja pots anar al teu creuer tranquil·la perquè no et faltarà detall en la teva maleta!

Per estasdemoda.com / Tot Sant Cugat