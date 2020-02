A l’estació italiana de Sella Nevea es disputava aquest divendres l’última jornada de la Copa d’Europa masculina de velocitat.

Matias Vargas prenia part en el supergegant inicial, on no ha pogut classificar-se en no finalitzar la cursa. Així, no ha pogut completar la combinada posterior. El guanyador ha estat l’austríac Raphael Haaser.

En velocitat Cande Moreno disputarà demà a l’estació suïssa de Crans Montana un nou descens de la Copa d’Europa de velocitat femenina.

Dos gegants CIT a l’Arnold Lunn World Cup d’Abetone

Entre aquests dijous i divendres s’han disputat dos gegants que tancaven les CIT de l’Arnold Lunn World Cup de l’estació italiana d’Abetone.

En la cursa de dijous, Roger Bartumeu va ser 16è a 4.90 del vencedor, l’italià Tommaso Saccardi (2.06.17). Albert Torres va ser 20è a 5.42M Ty Acosta 31è a 7.86; Lluís Torres 42è a 10.11, Aritz Alvarez 43è a 10.42; Joel Fonseca 54è a 13.49; i Robert Ferrari no va acabar la segona mànega.

En la cursa d’aquest divendres, Bartumeu ha estat novament el millor andorrà, 14è a 3.26; Ty Acosta 22è a 4.66; Robert Ferrari 27è a 5.44; Lluís Torres 34è a 9.04; Aritz Alvarez 39è a 10.70; Joel Fonseca 46è a 13.46; i Albert Torres no ha completat la primera mànega.