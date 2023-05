Vanesa Arroyo, nova gerent d’AR+I (AR+I)

El Patronat d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), format pels ministres sortints d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla; Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó; i Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha nomenat Vanesa Arroyo com a nova gerent de la Fundació Privada del sector públic, després de la reunió mantinguda el passat dijous, 11 de maig.

El nomenament és fruit d’un procés de selecció iniciat després de l’anunci publicat al BOPA, l’1 de març del 2023, que ha dut a terme l’empresa Gamma Management. Arroyo té, ara, per endavant, un mandat de cinc anys, en funció d’allò que preveu la Llei 11/2021, del 13 de maig, de creació de la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació.

La nova gerent d’AR+I és llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, té un màster en gestió de la Biotecnologia per ALITER, un altre màster en gestió de l’Emprenedoria i la Innovació per la Universitat de Barcelona i un Programa de Desenvolupament Directiu per la IESE Business School.

Compta amb una àmplia experiència en la recerca i en la gestió tècnica i financera de projectes de recerca en biotecnologia, biomedicina, genòmica i eHealth, tant des d’empreses privades del sector farmacèutic i biotecnològic (Sanofi, Oryzon Genomics o Werfen), així com també, des de centres públics com el CISTIB (Center for Computational Imaging & Simulation Technologies in Biomedicine) de la Universitat Pompeu Fabra.

Arroyo ha estat la impulsora de la creació del Clúster ACTINN (d’Innovació i Noves tecnologies d’Andorra) del qual va ser clúster manager durant els seus 3 primers anys d’arrencada. És co-fundadora i presidenta de l’Associació de Biotecnologia d’Andorra. El 2019 es va incorporar a Actuatech. A l’inici de la pandèmia va formar part de l’equip tècnic de gestió de la COVID i va ser membre del Comitè Científic Sars-CoV-2.

Fins al seu nomenament com a gerent era coordinadora de l’Agència d’Innovació i Relacions Internacionals d’AR+I.