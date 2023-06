Valoracions físiques per als equips de la FAE

Damià Costa, preparador físic. Imatges: FAE

La pretemporada està en plena fase de treball físic i és per això que el preparador físic dels equips nacionals de la Federació Andorrana d’esquí (FAE), Damià Costa, està realitzant aquesta setmana les valoracions dels nivells de cadascun dels esquiadors. Es tracta de “veure com estan els nostres esportistes funcionalment, i a partir d’aquí fer tota la planificació de tot l’estiu”, ha explicat Costa des del Centre de Tecnificació d’Ordino, on s’han dut a terme les primeres proves.

“Volem valorar com estan els nostres esportistes en aquests moments”, ha explicat el preparador físic de la FAE, que aquests dies anota amb cura tots els resultats i valors que va donant cada esquiador en cadascuna de les proves. També es tracta de veure si els esportistes milloren respecte a altres edicions: “Volem comparar les dades amb les de l’any passat o amb les vegades que hem fet tests”. A partir de l’obtenció de tots els resultats, “es tracta d’ajuntar-ho tot per a fer la programació individual pel que necessita cadascú”.

Es fan dos tipus d’exercicis o proves. “Ho separem en dos grups”, explica Damià Costa. “Primer fem les proves de velocitat, que són esprints, després fem tests d’agilitat, i a partir d’aquí anem a pels més importants, que són els de potència d’extremitat inferior, salts, un test incremental de ‘sentadeta’ (squad) i després uns tests de força de tronc, i per a acabar un test de resistència específica, que són salts al calaix durant 90 segons”.

A les valoracions d’avui han estat presents els esquiadors Àxel Esteve, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel, Xavier Cornella, Roger Puig, Jordina Caminal, Íria Medina i Carla Mijares. Joan Verdú i Cande Moreno les realitzaran els pròxims dies fora del Principat.





Dimarts, test de 3.000 metres

Les proves es completen amb una sessió aquest dimarts a la pista d’atletisme de l’Estadi Comunal i amb una única prova, un 3.000 metres de cursa a peu per a valorar la resistència: “Tenim uns objectius pautats per sexe, per categoria i també adaptats a la massa corporal de cada esportista. Al test de 3.000 anem a la pista, han de fer les set voltes i mitja en el menor temps possible, però amb un objectiu pautat per a cada corredor”.