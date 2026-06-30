Vallter inicia la temporada d’estiu amb una oferta d’activitats per a fer esport i descobrir l’alta muntanya en família

L’estació de muntanya de Vallter, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), inicia temporada d’estiu aquest dimecres, 1 de juliol, fins al 30 d’agost, amb un circuit d’activitats infantils que inclou diverses propostes adaptades a diferents edats i interessos i activitats especials per a fer de l’estació de Vallter una destinació per a gaudir-la amb tots els sentits.
Per a oferir diferents opcions de lleure per a famílies i per als més petits, l’estació posa en marxa un conjunt d’activitats infantils que inclouen diverses propostes com són el circuit de motos elèctriques, que permet una primera presa de contacte amb la conducció en un entorn controlat; o els circuits d’orientació, que fomenten l’exploració i l’aprenentatge de l’entorn de muntanya d’una manera lúdica. Com a novetat aquesta temporada i dirigida als més joves, l’estació estrena un nou circuit de Mountain Karts, una activitat de descens amb un component més lúdic i d’aventura.
També s’hi incorpora la gimcana autoguiada del Fajol, una proposta familiar, que es pot fer de manera autònoma, per a descobrir Vallter a través d’un recorregut mentre es resolen proves, pistes i activitats relacionades amb la natura.
Respecte a l’oferta esportiva, l’estació de Pirineu365 proposa el Port Ciclista de Muntanya, 12km de recorregut amb un desnivell positiu de 1.100 m; els itineraris de trail running i la Ruta del Ter, que es pot recórrer tant a peu com amb bicicleta. L’estació també disposa d’un Racó Ciclista a la cota 2.150 m on es troba la base de l’estació.
Al llarg de l’estiu, a més, s’organitzaran activitats especials com tallers de fotografia de natura i una experiència d’astronomia, ideals per a descobrir la muntanya des d’altres mirades i acabar de fer de Vallter una destinació per a gaudir-la amb tots els sentits. Les persones visitants podran accedir al Photopoint, situat a l’arribada del telecadira, i emportar-se una fotografia digital amb les vistes del Gra de Fajol i els Bastiments.
En l’àmbit gastronòmic, la Braseria Les Marmotes presenta els esmorzars de forquilla amb vistes espectaculars, el Bar Cafeteria La Portella i un Foodtruck per completar l’oferta de restauració de l’estació.
El nou espai expositiu i divulgatiu PiriTer365
Aquest estiu l’estació de Vallter reforça el seu compromís amb l’entorn natural i el respecte pel medi ambient amb la inauguració del nou espai expositiu i divulgatiu PiriTer365. Aquest projecte convida a descobrir el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, el territori i el naixement del riu Ter; i ha estat possible gràcies a la col·laboració del Parc Natural, el Consorci del Ter i altres agents del territori. Un espai pensat per a entendre, conèixer i connectar amb l’entorn d’una manera propera i accessible.