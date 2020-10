Vallnord – Pal Arinsal tanca la temporada d’estiu amb uns ingressos de més d’1,5 milions d’euros

Vallnord – Pal Arinsal ha acomiadat la temporada d’estiu 2020 aquest dilluns 12 d’octubre i fa un balanç positiu tot i la situació generada per la COVID, que entre altres coses, va provocar la suspensió de la Copa del Món UCI de BTT i la Skyrace Comapedrosa, així com la resta d’esdeveniments previstos. El tancament s’ha realitzat en dos moments: el primer es va realitzar amb el tancament del Bike Park i Mountain Park el passat 13 de setembre i en un segon moment, la restauració i el Refugi del Comapedrosa aquest 12 d’octubre. L’estació de la Massana destaca que ha estat una temporada on han pogut aprendre de la nova realitat i el més important, seguir treballant per oferir una temporada d’hivern amb les millors garanties. EMAP tanca l’estiu superant l’objectiu inicial que era facturar el -50% de la temporada passada, situant-lo finalment en un 23% d’ingressos. L’estació ha generat un total d’ingressos de més d’1,5 milions d’euros, que segueix suposant el10% de la seva facturació anyal. Finalment, la despesa mitjana del client a l’estació augmenta a 35,21€, un 12,6% més que l’any passat. L’obertura d’aquesta temporada d’estiu ha estat una mostra del compromís per part d’EMAP i el Comú de la Massana per generar activitat econòmica en un moment de tanta incertesa. Tot i obtenir uns resultats d’explotació negatius durant aquest període d’estiu, Vallnord –Pal Arinsal és sense dubtes un motor econòmic del país i compromès amb la societat.

Pel que fa a l’ocupació, aquesta temporada l’estació ha rebut més de 44 mil clients procedents principalment de localitzacions de proximitat com ara Andorra, França i Espanya. Destacar que la temporada passada, l’estació va acollir més de 64 mil persones sense tenir en compte la Copa del Món de BTT i aquesta ha estat una temporada de 77 dies (un 26% menys de dies respecte la el 2019). Tot i haver disminuït en el nombre de clients, es tracta d’unes xifres molt optimistes, ja que permeten saber que les persones volen seguir gaudint de la natura i de la muntanya. Però tal i com destaca Vallnord –Pal Arinsal, el més important ha estat poder fer-ho amb seguretat. La temporada ha permès conèixer més la situació, posar molta atenció i control en les activitats i ajudar al màxim possible als clients. Pel que fa el dia amb més afluència, aquest va ser l’últim de la temporada, dia amb accés gratuït a l’estació, el passat 13 de setembre, rebent només al Bike Park un total de 1.361 persones, una xifra molt similar al 2019.

L’estació va voler seguir potenciant, com ja ve fent durant l’any, l’àrea digital. Gràcies a aquesta, EMAP ha notat un increment d’un 41% en la venda online. Des de fa anys, Vallnord –Pal Arinsal ofereix als seus clients l’oportunitat de beneficiar-se de descomptes per la compra anticipada de forfets de dia. El fet de reforçar aquesta estratègia, ha permès que els resultats en venda online hagin incrementat positivament i d’aquesta manera, s’espera que sigui una àrea que segueixi en creixement també durant l’hivern. Via online, aquest estiu, el client ha pogut reservar totes les activitats i, com a novetat, també ha pogut personalitzar el seu paquet d’hotel i forfet de manera més detallada.

Obertura de l’espació els 77 dies i resultats positius al Mountain Park i Snowplus estiu

La bona meteorologia i les ganes de realitzar activitats a l’aire lliure, s’han vist reflectits en els resultats del Mountain Park i del Bike Park. L’estació ha pogut obrir 77 dies i complir el seu objectiu de dies marcats en el calendari. Abans de l’obertura, l’estació va definir, juntament amb altres estacions, un protocol de seguretat per oferir les millor garanties sanitàries als clients.

El Mountain Park, juntament amb la restauració, ha estat una de les activitats de Vallnord –Pal Arinsalon més s’ha treballat el protocol COVID degut al fàcil contacte entre persones. En total, les activitats alternatives han obtingut un resultat molt similar a la temporada passada pel que fa la facturació. Ha estat una temporada on han pogut aprendre sobre l’aplicació d’aquests nous protocols i actuacions. De totes les activitats, les més sol·licitades han estat els Buggies, la tirolina Big Zip i el Peke Park. Pel que fa a Snowplus, l’escola de lleure de l’estació, ha notat un increment del 23% respecte al 2019, situació que demostra la importància de la realització d’activitats per als més petits amb seguretat. Aquesta opció ha estat una de les favorites de la temporada d’estiu ja que les propostes ofertes potenciaven les activitats a l’estació amb sortidesa la muntanya en grups reduïts. Snowplus és ja un referent tan a l’hivern com a l’estiu. Tot i ser xifres positives, EMAP és prudent amb aquests resultats, ja que segons destaquen, ha estat una situació molt extraordinària on s’ha potenciat molt el turisme local i de proximitat.

Pel que fa a la restauració, Vallnord –Pal Arinsal es va regir sota un estricte protocol de seguretat que entre altres mesures, establia el control d’aforament i ús de codis QR, eliminant per complet la manipulació de paper. L’estació va tenir oberts els restaurants Expresso (interior i terrassa) i el Coll de la Botella amb els dos restaurants i la terrassa, així com les opcions de TakeAway que han estat ben acollides i que seran potenciades a la propera temporada d’hivern. Tot i notar una caiguda en facturació, s’ha pogut veure un gran interès del client per gaudir de la restauració a la natura. Des de l’any passat, una de les apostes durant l’estiu han estat els sopars d’alta muntanya, els quals aquesta temporada tenien una previsió de realitzar 8 sopars, un més dels previstos inicialment. Aquests sopars es van realitzar sota reserva per poder tenir un control de l’aforament.

Satisfacción del client de l’estació i cura mediambiental

Amb l’objectiu de seguir millorant la qualitat dels serveis a l’estació, es realitzen enquestes de satisfaccióde forma aleatòria als clients. Així doncs, aquesta temporada d’estiu, Vallnord –Pal Arinsal ha rebut una puntuació d’un 9/10. Els aspectes més valorats han estat la higiene i les mesures COVID19, la cura mediambiental de l’estació, l’estat dels circuits del Bike Park, les instal·lacions en general i l’atenció al client.

Com a criteri d’actuació global que aplica a totes les activitats i a l’estratègia de creixement d’EMAP, el desenvolupament sostenible i el compromís amb el medi ambient ha estat un dels aspectes més valorats pels clients a les enquestes de satisfacció. Així doncs, aquesta temporada d’estiu, l’equip de Vallnord –Pal Arinsal ha treballat en la recollida de runa, brossa i altres materials en espais d’emmagatzematge. S’ha pogut fer la neteja de més de 12 metres cúbics de runa, 15 mil quilos de ferro i 30 metres cúbics de fusta, entre altres accions de cura de l’entorn. Finalment, seguint els plans establerts, s’ha procedit a l’eliminació de totes les impressions de mapes i catàlegs de l’estació, potenciant a la vegada l’ús de la APPSki&Bike.

Primer estiu de la gestión del refugi del Comapedrosa

Ubicat a 2.265 metres i al costat de l’Estany de les Truites, Vallnord –Pal Arinsal va assumir la gestió del Refugi del Comapedrosael passat mes de juliol, sent tota una nova activitat per l’estació. El Refugi ha estat obert durant 73 dies, des del passat 10 de juliol i fins al 12 d’octubre, rebent una resposta molt positiva per part dels senderistes. Els aspectes més valorats han estat la gastronomia i la gestió per part dels guardes del refugi. Pel que fa els resultats, en total el Refugi ha rebut prop de 500 pernoctacions i més de 400 mitges pensions.

L’estació es prepara per obrir segons previsions el proper 28 de novembre

S’espera poder obrir el proper 28 de novembre, en 53 dies. L’estació ja es prepara des del passat 13 de setembre per al nou hivern, una temporada que vindrà acompanyada de protocols sanitaris per oferir el màxim de garanties a personal intern i client, aixícom algunes novetats destinades a la satisfacció del client. Es preveu un totalde 134 dies d’esquí.