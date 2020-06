Vallnord – Pal Arinsal recull un total de 213 quilos de brossa en la 8a edició de la jornada de recollida

Com ja és tradició, Vallnord – Pal Arinsal realitza tant a l’hivern com a l’estiu, una recollida de brossa a les seves muntanyes. El dijous 18 de juny, van realitzar la 8a edició d’aquesta recollida amb la participació de prop de 100 treballadors. Respectant totes les mesures de seguretat, l’estació va preparar dinàmiques en grup per poder realitzar aquest acte de forma còmoda i fàcil, i arribant a recollir un total de 213 kg de brossa.

De totes les edicions, aquesta ha estat una temporada molt més neta. En general, els treballadors de l’estació van comunicar que no s’havien trobat amb tants residus, sobretot burilles o ampolles de plàstic. Aquesta situació mostra esperança i fins i tot un petit canvi en l’actitud de la societat. Vallnord – Pal Arinsal espera poder mantenir aquesta tradició durant molts anys.

PROMOCIÓ BIKE FRIDAY

Una setmana abans d’inaugurar la temporada d’estiu, Vallnord – Pal Arinsal ha posat a la venda un total de 1.000 unitats de forfets vàlids per a Vallnord Bike Park la Massana en el marc del Bike Friday. Aquesta promoció permetia a qualsevol persona adquirir fins a cinc unitats amb un 50% de descompte en cada forfet. Aquesta tercera edició ha batut rècord de venda: en dues hores i mitja tots els forfets s’han esgotat.

Aquesta situació preveu una temporada d’estiu optimista.