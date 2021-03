Vallnord – Pal Arinsal posa en prevenda el forfet de temporada Ski & Bike 2021-2022

Com ja és habitual i seguint l’estratègia general de Vallnord – Pal Arinsal, l’estació torna a posar a la venda amb antelació el forfet anyal Ski&Bike 2021-2022, el passi que dóna accés a les seves instal·lacions durant tots els mesos de l’any. Aquest forfet de venda anticipada, té com a objectiu recompensar amb un preu molt avantatjós als clients fidels de l’estació, però també als nous clients, ja que gaudiran d’unes tarifes més beneficioses.

Aquest forfet de temporada es podrà adquirir, a partir d’avui (19 de març de 2021) exclusivament de forma online, a través de l’enllaç: https://vallnordpalarinsal.com/forfet/forfet-de-temporada/skiandbike-2021-2022/ i serà vàlid per a la temporada d’hivern 2021-2022 i estiu 2022 tant per a residents com per a no residents d’Andorra.

El preu més avantatjós estarà disponible durant els propers tres mesos, és a dir, del 19 de març al 30 de juny. Per als clients adults residents del país, el preu de sortida tindrà un cost de 180€. Pel que fa als clients no residents, es presenten diferents tarifes amb una relació qualitat-preu molt competitiva gràcies a tots els serveis que ofereix i el temps d’ús. El client nou el podrà adquirir per un preu inicial de 328€, el client fidel per 278 € i finalment, el de l’Alt Urgell per 223€.

Els infants no residents disposen de la tradicional promoció especial per a famílies que amb l’adquisició d’un forfet d’adult, podrà també gaudir del seu forfet per un preu de sortida de 100€ sense límit en quantitats dins del mateix nucli familiar. Els forfaits unipersonal dels infants residents tindran un cost de 65€ per residents i 167 € per a no residents. Els jubilats disposaran de varies tarifes inicials: 135 € per a residents, 167 € per a residents a l’Alt Urgell i clients fidels i finalment 222 € per a no residents.

Nova assegurança de garantia per cancel·lació

Aquest any una de les novetats és la creació d’una nova assegurança de cancel·lació del forfet de temporada. Amb aquesta, Vallnord – Pal Arinsal garanteix realitzar una compensació econòmica als clients que ho decideixin i sense cap justificació. Aquesta garantia tindrà un cost de 50 € i per beneficiar-se de les condicions, haurà d’adquirir-se en el moment de la compra del forfet.

En el cas d’un forfet no utilitzat, EMAP podrà realitzar el retorn íntegre d’aquest abans del darrer dia de la temporada d’hivern (el 18 d’abril del 2022). En cas d’haver-lo utilitzat, l’estació retornarà la part proporcional del dies utilitzats i abans del darrer dia de la temporada d’hivern.

Fins el proper 11 d’abril, Vallnord – Pal Arinsal dona l’oportunitat als seus clients de sol·licitar el retorn del forfet de temporada actual (20-21). Aquells que ho desitgin, encara estan a temps de sol·licitar el retorn íntegre o proporcional del seu passi.

També, aquesta temporada l’estació beneficiarà amb un descompte addicional del 10% a tots els que vulguin adquirir de nou el seu forfet de temporada i ho sol·licitin. Aquesta acció es va definir amb les garanties COVID del forfet de temporada 20-21, amb l’objectiu de seguir beneficiant als clients fidels de l’estació.

Un forfet de temporada amb molts beneficis pel client

Com sempre, el forfet de temporada Ski&Bike aporta beneficis per a tots els clients. Com ja és tradició, un client nou de la temporada 20-21, passa a ser un client fidel en aquesta temporada. Així mateix, podran gaudir d’una multitud de descomptes i beneficis tant en serveis de l’estació, com restaurants, escoltes d’esquí i snowboard, aparcaments VIP, consignes, entre altres, així com a altres establiments i empreses del país, com a botigues de venda i lloguer de material, descomptes a altres estacions d’esquí, centres de SPA i molt més.