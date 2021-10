Vallnord-Pal Arinsal oferirà a la Fira d’Andorra les millors condicions en forfets

Vallnord-Pal Arinsal participarà, juntament amb la resta d’estacions d’esquí del país, en una nova edició de la Fira d’Andorra que es durà a terme del 22 al 24 d’octubre del 2021. Després d’un d’any de parada d’aquest esdeveniment, torna amb més força que mai un dels punts de venda més importants per l’estació. El producte més important, la venda del forfet anual Ski & Bike, vàlid a partir del 3 de desembre del 2021 fins al mes d’octubre del 2022.

Per a la Fira, Vallnord-Pal Arinsal seguirà oferint els millors beneficis per als seus clients. Per a aquells que puguin atansar-se i adquirir-lo, podran gaudir de la tarifa disponible més avantatjosa fins al 24 d’octubre, però a més a més, podran endur-se un forfet de dia natura d’obsequi per a l’hivern, així com una tassa d’una edició limitada amb un pot de melmelada del Pastador (producte de proximitat), una bossa de tela personalitzada i reutilitzable i finalment, entrar en el sorteig de Ski Andorra on els guanyadors podran obtenir una de les 9 experiències a les tres estacions del país.

Fins al 24/10, la tarifa per als adults residents a Andorra és de 200 euros i per als infants del país, el preu es situa a 80 euros. Pel que fa als clients veïns, per l’adquisició del forfet abans del 24 d’octubre, tindran un preu de 340 € per a residents de l’Alt Urgell o l’Ariège, 417 € per a clients fidels i 483 € per a clients nous.

Però un altre gran avantatge i novetat de l’estació és la venda de forfets de dies no consecutius que podran gaudir-se amb un descompte del 20%. Es tracta d’una promoció que s’aplica als de 2 a 8 dies. Així mateix, també podran adquirir altres productes de Vallnord-Pal Arinsal de forma més econòmica com les classes a Snowplus o l’escola de neu, places de pàrquing i altres.