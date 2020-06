Vallnord – Pal Arinsal obrirà aquest cap de setmana el restaurant Xiringuito de Pal

A partir d’aquest dissabte i durant tots els caps de setmana del mes de juny, el Xiringuito de Pal obrirà el seu primer restaurant. Vallnord – Pal Arinsal ha decidit obrir abans del dia previst per la inauguració de la temporada pel gran nombre de vianants que visiten l’estació aquests dies. El restaurant obrirà de 9.00 h a 18.00 h cada dissabte i diumenge del mes de juny i oferirà un servei d’entrepans de carn a la brasa i pollastres a l’ast. Per totes aquelles persones que vulguin gaudir del menjar a la muntanya, el Xiringuito també donarà l’opció d’emportar el menjar on inclouran també tots els estris necessaris per gaudir de l’àpat.

Pel que fa al protocol de mesures sanitàries, la terrassa disposarà de taules separades amb un metre i mig de distància i tots els cambrers aniran amb mascareta. Pel que fa les cartes, l’estació ha eliminat al màxim possible el paper i tindran disponible l’opció digital, és a dir, que es podran consultar a través d’un codi QR amb el seu dispositiu mòbil. Així mateix, els serveis sanitaris també estaran oberts per a tots els usuaris i es realitzaran desinfeccions periòdiques.

Per a tots els clients que vulguin reservar el seu pollastre per endur, podran realitzar-ho a través del telèfon +376 691 662 amb trucades o via whatsapp. En cas de voler menjar a la muntanya, Vallnord – Pal Arinsal demana responsabilitat pel medi ambient, ja que hi haurà diferents brosses ubicades a diferents punts de l’estació.