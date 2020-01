L’estació de la Massana mantindrà l’obertura de l’estació al 100% de totes les seves pistes i instal·lacions, inclosa la pista de la Capa. En total, oferirà 47 pistes en total i 31 remuntadors. Pel que fa a l’estat de la neu, s’espera que amb les previsions de nevades del divendres augmentin els gruixos de neu actuals a cotes altes. L’Snowpark, ja està disponible al 100% amb tots els nivells. Divendres passat l’equip va inaugurar el nivell expert amb 3 salts nous (un de 10 metres, un de 14 metres i un últim de 16 metres, 3 nous rails, un kink i un waterfall. Aquest aspecte fa que Vallnord – Pal Arinsal segueixi treballant a complir el seu objectiu d’obrir al 100% totes les seves instal·lacions durant la temporada.

Pel que fa a les activitats alternatives, Vallnord – Pal Arinsal estarà disponible al 92%, és a dir, 12 de 13 activitats entre les quals podran trobar l’Snowtrike, la pista de trineus, els buggies eruga o el Big Zip. En els circuits d’esquí de muntanya i raquetes de neu, les nevades que s’esperen, permetran augmentar els gruixos de neu en aquests circuits.

El circuit de descens de DHI de la Copa del Món de BTT premiat com a millor de la Copa del Món 2019.

Aquest dimarts, Vallnord – Pal Arinsal ha recollit a Losinj, Croacia, el premi al millor circuit de descens de la temporada 2019 de la Copa del Món de Mountain Bike. Aquest premi posa en relleu la feina realitzada per tot l’equip de l’estació. Josep Marticella, director de l’estació va destacar l’orgull i la satisfacció així com els bons resultats d’aquesta edició, tant per Vallnord – Pal Arinsal com per Andorra.