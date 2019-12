Vallnord – Pal Arinsal mantindrà al 100% l’obertura de les seves pistes i remuntadors com ve fent fins ara. L’objectiu de l’estació és poder oferir, no només durant el cap de setmana previ a les festes, sinó també durant els dies festius de Nadal, totes les instal·lacions al 100%. En total, posaran a disposició dels clients les 46 pistes, 27 a Pal i 19 a Arinsal, així com els 30 remuntadors pel cap de setmana previ a la setmana festiva. Les nevades del mes de desembre han permès augmentar els gruixos de neu i garantir unes bones condicions de les pistes. Actualment, els esquiadors podran trobar-se amb gruixos que van dels 70 cm de neu a cota baixa i 100 cm a cota alta. Així mateix, tindrà connectats tots els sectors de l’estació gràcies l’obertura del telefèric que uneix els dominis d’Arinsal i de Pal, així com el telecabina que connecta el centre de la parròquia de la Massana amb el peu de pistes de Pal i el telecabina d’Arinsal.

Pel que fa a l’Snowpark, ubicat al sector d’Arinsal, els riders podran gaudir de dos nivells: el nivell d’iniciació i intermedi, on també tindran disponible el Telesquí dels Planells. Abans de finalitzar l’any, l’estació preveu obrir l’Snowpark al 100%. Pel que fa als circuits d’esquí de muntanya i raquetes de neu, Vallnord – Pal Arinsal els posarà al 100% a disposició de tots els esquiadors que en vulgui fer-ne ús.

ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS PELS DIES FESTIUS

És una de les èpoques més especials de l’any, tant per a adults com per a infants. Al sector de Pal i Arinsal, el Peke park i jardins de neu estaran preparats per a la recepció dels més petits a pistes amb moltes activitats pensades per a ells. Però no tot termina aquí. Amb l’objectiu de portar les tradicions a l’estació, Vallnord – Pal Arinsal ja està a punt de realitzar les últimes sessions del Pare Noel a l’estació, una de les activitats preferides per a tots els infants. A la vegada, el proper dilluns 23 es prepararà un Caga Tió perquè els més petits puguin demanar els seus desitjos i emportar-se un premi ben dolç. Finalment, el Patge Reial visitarà l’estació, a Pal, del 27 al 29 de desembre i del 3 al 5 de gener per recollir les seves cartes i traslladar-les als reis mags.

ACTIVITATS ALTERNATIVES DISPONIBLES DURANT ELS DIES FESTIUS

Durant aquests dies tan especials, els clients que vulguin complementar la seva experiència o simplement gaudir de la neu d’una forma alternativa, tindran a la seva disposició un total de 13 activitats, és a dir, e 100%. Les novetats com Snowtrike i els Buggies Eruga són una de les opcions preferides pels clients però les activitats tradicionals segueixen sent les estrelles de l’estació, el Big Zip, disponible també amb tàndem, la pista de trineu o el Parc de Cordes entre altres.

RESTAURACIÓ

Durant el primer cap de setmana festiu, Vallnord – Pal Arinsal es prepara per rebre a famílies i grups de diferents procedències. Durant els propers dies, l’estació mantindrà l’obertura de tota la restauració per seguir oferint una gran varietat en l’àmbit gastronòmic. Fins a 13 restaurants estaran disponibles durant el dia. Però l’estació potencia també l’experiència gastronòmica nocturna, ja que com és costum, els clients poden reservar sopars d’Alta Muntanya. En aquest cas, al Pla de la Cot, es pot accedir amb retrack, esquiant o caminant gràcies a la il·luminació del Camí de la Serra. En aquests sopars, l’estació estarà disponible el 26 de desembre, per Sant Esteve amb un sopar molt especial: Lluna nova, que podràs apreciar-se des del telescopi. Els altres dies disponibles de sopars d’alta muntanya són del 28 al 30 de desembre del 2019 i del 2 al 4 de gener.

FORFETS DE DIES NO CONSECUTIUS

Vallnord – Pal Arinsal ofereix als seus clients forfets de dia no nominatius, és a dir, que aquests es poden utilitzar quan el client vulgui i per la persona que vulgui per utilitzar qualsevol dia de la temporada, fins al 13 d’abril. Els clients que realitzin reserves online amb més de 48 hores d’antelació, podran gaudir fins a un 15% de descompte en el seu forfet de dia de Vallnord – Pal Arinsal.

Aquesta temporada, Vallnord – Pal Arinsal s’ha marcat l’objectiu d’oferir a tots els seus clients el 100% de l’estació: tant a nivell de pistes com circuits d’esquí de muntanya o raquetes, restauració i activitats. De moment ho està complint amb aquest objectiu i espera poder seguir amb la previsió d’obertura. A la vegada, la pista Marrades, la de menys alçada de tota l’estació, que arriba al poble Arinsal a la cota 1500 a peu de pistes preveu mantenir-se oberta durant tota la temporada.