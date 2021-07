Vallnord – Pal Arinsal i el BC Andorra renoven un any més l’acord de patrocini

Vallnord – Pal Arinsal i el Bàsquet Club Andorra (BCA) han tornat a signar, per un any més, el contracte de patrocini. Aquest any, el club i l’estació han realitzat un esmorzar a Pal per a celebrar la renovació, on el director general de Vallnord – Pal Arinsal, Josep Marticella, i el president del club, Gorka Aixàs, han aprofitat per signar el contracte.

Vallnord – Pal Arinsal fa una valoració molt positiva de l’acord amb el BCA i s’integra “a la perfecció” en la seva estratègia. Amb aquest pacte, el BCA rep el suport de l’estació per a seguir la trajectòria assolida les darreres temporades.

Gorka Aixàs ha destacat la satisfacció pel suport rebut per part d’una de les marques més importants del país, en una temporada “complicada per a tots”. Afegeix que la relació entre Vallnord – Pal Arinsal i el BCA és ja “de família i de compartir els mateixos objectius per seguir creixent plegats”.

Per la seva banda, Josep Marticella, s’ha mostrat molt orgullós de poder seguir realitzant aquest patrocini. Ha destacat que han estat 4 anys de col·laboració “únics i en sintonia”, i espera que l’estació segueixi apostant durant molts més anys pel club.

Com ja és habitual, Vallnord – Pal Arinsal tornarà a donar nom a un partit que es disputarà a casa. Per celebrar de nou l’acord, el BCA realitzarà un sorteig online a través de les seves xarxes socials d’un forfet de temporada Ski&Bike i una pilota signada per tot l’equip de la Lliga Endesa.

Per donar més repercussió a aquesta col·laboració, Vallnord – Pal Arinsal ofereix també als seus clients paquets especials per esquiar i gaudir dels partits del BCA sempre que es realitzin a casa.