Vallnord – Pal Arinsal fa un balanç positiu tot i el tancament de temporada anticipat

L’estació Vallnord – Pal Arinsal tanca una temporada d’hivern 2019/2020 de 104 dies, on esperava poder realitzar una temporada de 135 dies. El tancament anticipat per causa de la pandèmia mundial no han permès arribar a complir aquestes xifres i han provocat un canvi general en totes les previsions. Una temporada on es preveia arribar a tots els seus objectius i fins i tot superar-los. En aquest sentit, Vallnord – Pal Arinsal tanca amb un total de 431.566 dies d’esquí, un 15,3% menys del seu objectiu inicial (510.000 dies d’esquí). Aquesta xifra, suposa una disminució de l’11,7% respecte a la passada, tenint en compte que la temporada 2018/2019 va ser de 143 dies. Tot i així, la mitjana de d’esquiadors per dia creix en un 19%, la qual cosa demostra una tendència en millora d’ocupació. EMAP tanca amb una facturació del -15% i una despesa mitjana del client del -3,2%, una mica menor respecte la temporada 18/19. Pel que fa a la venda de forfets, aquest obté un resultat final del -9% envers a la temporada passada i destacar que d’aquesta venda de forfets, el 50% prové de turoperadors, el 42% de caixes i el 8% del web. La restauració nota una caiguda en facturació del –13% a causa d’aquest tancament anticipat.

Pel que fa a la venda online, tot i no haver finalitzat la temporada amb els dies previstos, Vallnord – Pal Arinsal tanca amb unes xifres rècords en vers l’any anterior així com altres temporades. Així doncs, el nombre de reserves online han incrementat en un 34,19%.

INVERSIONS QUE ES TRADUEIXEN EN GARANTIA

Vallnord – Pal Arinsal pretenia arribar a fer una temporada de 104 dies i les condicions meteorològiques estaven acompanyant fortament per aconseguir-ho. Aquest any l’estació es va marcar com a objectiu poder obrir al 100% sempre que les condicions ho permetessin i en total, gràcies a la feina de tot l’equip, va poder obrir amb una mitjana del 97% de les pistes i instal·lacions durant tota la temporada. D’aquesta obertura, es destaca La Capa, la pista negra més llarga i amb desnivell de més de 1000 metres, que per primera vegada en anys ha estat oberta més de 70 dies seguits i amb unes condicions òptimes. Aquesta pista ha rebut un total de 14.814 esquiadors, un 94% més que la temporada anterior. Així mateix, un altre objectiu era obrir al cada dia la pista de Les Marrades, la de menys alçada de tota l’estació que arriba al poble d’Arinsal a la cota 1500 a peu de pistes, i així ha estat fins al 14 de març del 2020.

Aquest any, les inversions efectuades amb l’objectiu de garantir la satisfacció i el confort del client també s’ha vist reflectit en la temporada. Les tasques de manteniment han permès oferir unes condicions molt bones durant tota la temporada i complir al màxim les obertures. En neu de cultiu, aquest any han estat necessaris 349.365 m3 d’aigua durant tota la temporada, un 10% menys que la temporada anterior. Aquesta quantitat es distribueix en una quantitat de 215.374 m3 a Pal i 128.091 m3 a Arinsal. Es tracta d’una dada molt positiva, ja que mostra que les inversions ajuden a optimitzar el rendiment i tasques de producció de neu.

UNA ESTACIÓ FIDEL A LA VARIETAT

Tot i el tancament anticipat, les activitats de neu per a no esquiadors han obtingut un resultat positiu durant tota la temporada. Les activitats alternatives (Big Zip, Snowtrike, Parc de Cordes, Raquetes…) pensades per a nens i adults, han sigut una opció escollida pels clients. Aquest any, les activitats han notat un increment de facturació del 86% en comparació amb la temporada passada. Les activitats pel Nadal com ara la visita del Pare Noel, convertit en un clàssic, ha rebut 1.367 visites, és a dir, un 23% més que l’any anterior.

Pel que fa a les escoles de neu, l’estació de la Massana posa a disposició dels seus clients Snowplus i l’escola de neu. En el primer cas, Snowplus és la gran aposta per als més petits, on poden aprendre a esquiar a la vegada que gaudir de la neu d’una forma més lúdica. Així doncs, aquesta temporada ha augmentat en un 10% respecte a la temporada 2018-2019, és a dir, un total de 1100 alumnes.

L’escola d’esquí, Snowboard i Jardins de Neu, mantenen la seva essència i són una de les opcions preferides per als clients que vulguin aprendre a esquiar. El Jardí de neu i les guarderies reben una valoració molt positiva per part dels pares que confien en els treballadors de l’estació per cuidar als més petits.

La restauració és una de les apostes de Vallnord – Pal Arinsal. Les últimes inversions en millores infraestructurals i de serveis, permeten al client gaudir d’una millor experiència gastronòmica. Com ja és tradició durant l’hivern, els sopars d’Alta Muntanya són una gran aposta que funciona any rere any. Així doncs, aquest any l’estació ha pogut realitzar un total de 57 nits amb un total de més de 4500 persones.

MERCATS

En el sector dels turoperadors, l’inici de temporada ja marcaven canvis a causa de la fallida d’un important turoperador del mercat anglès, però tot i així, la compensació amb altres entitats han fet possible l’estabilització dels mercats. Així doncs, aquest any, Vallnord – Pal Arinsal segueix rebent principalment esquiadors procedents d’Espanya, amb un 37%, però no molt lluny d’aquest, es col·loca el mercat anglès, procedent del Regne Unit arribant quasi al 30%. Pel que fa al mercat rus, aquest augmenta 2 punts envers la temporada passada (5,22%) i finalment, el mercat francès (5,6%) i portuguès (4,6%) s’inclouen també com a mercats amb més presència a Vallnord – Pal Arinsal.

Pel que fa als clients directes, Espanya es col·loca en el principal client amb un 83,9%, Andorra en segona posició amb un 5,1%, França en tercera posició amb un 3,2% i finalment, els mercats del Regne Unit (2,6%) i Portugal (1,2%).

UNA APOSTA PELS ESDEVENIMENTS

Aquesta temporada, Vallnord – Pal Arinsal comptava acollir un total de 13 esdeveniments dels quals ha pogut realitzar 7 a causa del tancament anticipat. Es destaca un dels esdeveniments més importants per al país, la Copa del Món d’Esquí de Muntanya Comapedrosa Andorra, del 24 al 26 de gener on més de 13.000 persones hi van assistir per viure-la. L’estació fa una forta aposta pels esdeveniments a l’estació.

EL FORFET SKI & BIKE SEGUEIX CONSOLIDANT-SE

La segona edició del forfet de temporada Ski&Bike segueix augmentant el nombre de vendes i a dia d’avui, un total de 3.529 usuaris (un 41,1% més que a la primera edició en nombre de forfets) disposen del seu passi anyal amb la previsió de ser vàlid fins a l’octubre, segons els dies d’obertura que es puguin dur a terme aquest estiu. Vallnord – Pal Arinsal supera els seus objectius marcats, que era vendre un total de 3200 forfets (un 10,7% més). Com ja és tradició, Vallnord – Pal Arinsal va posar en pre-venda la tercera edició d’aquest forfet per la temporada 2020-2021 amb unes condicions més avantatjoses. Així mateix, amb l’objectiu és que els més petits puguin gaudir de les instal·lacions, Vallnord – Pal Arinsal manté la validesa del forfet de temporada d’esquí escolar per a l’estiu 2020, pendent de definir la data d’obertura. Tots els nens i nenes residents del país (fins als 15 anys) i titulars del forfet de temporada 2019/2020 emesos per Govern, per Vallnord i per Vallnord – Pal Arinsal podran accedir aquest estiu 2020 als remuntadors de Pal i Arinsal de forma gratuïta.

VALLNORD – PAL ARINSAL ACULL PROP DE 700 TREBALLADORS DURANT AQUESTA TEMPORADA D’HIVERN

Vallnord – Pal Arinsal ha contractat aquesta temporada un total de 696 treballadors, un 15% més que la temporada anterior. El departament amb més contractacions és el d’escoles seguit pel de restauració. Aquest any, el 40% ha estat format per un equip femení amb una gran presència als departaments d’instal·lacions i manteniment, un sector típicament masculí.

Una de les dades més positives és la tendència de repetidors que aquest any incrementa el seu percentatge degut que un total de 79% de treballadors temporers repeteixen cada any amb Vallnord – Pal Arinsal. Així doncs, també es considera una estació de país, ja que la primera nacionalitat de treballadors és l’andorrana: 1 de cada 3 empleats a l’hivern és andorrà i més de dos terços són andorrans o residents al país. En total, Vallnord – Pal Arinsal contracta un total de 32% de procedència estrangera.

Pel que fa a les formacions, es tracta d’una estació que potencia l’àrea del coneixement. I és que durant tota la temporada i fins i tot durant tot l’any, els treballadors es formen de manera contínua amb diferents organismes o empreses com Ski Andorra, Seirel Andorra, Creu Roja Andorrana, entre altres. Vallnord – Pal Arinsal ha triplicat les hores de formacions en tres anys; estudis que ajuden a augmentar la promoció interna (que es situa en un 76%) i el més important per l’estació de la Massana, millorar el servei al client.

Així mateix, l’estació destaca la seguretat en tots els seus àmbits. Des del dia de tancament anticipat de la temporada, a 31 dies del dia previst, només s’ha detectat en tota la plantilla un positiu en COVID-19. La ràpida actuació de Vallnord – Pal Arinsal ha estat molt positiva de cara a evitar més contagis.

UNA ESTACIÓ SOLIDÀRIA I ACCESSIBLE

Vallnord – Pal Arinsal és una estació que des de fa anys, aposta per la solidaritat. Tot i no haver pogut realitzar tots els esdeveniments, sempre han fet una aposta important en l’àmbit solidari. Aquest any, de tots els esdeveniments que s’han efectuat, han realitzat donacions en acte com la Copa del Món d’Esquí de Muntanya, destinat a Autea; la Skimo Femení, amb beneficis destinats també a la mateixa associació i finalment la Skimo Solidària, que tot i no haver pogut organitzar l’esdeveniment, Vallnord – Pal Arinsal va fer una donació de 500€ a la FAAD (Federació d’Associacions Andorranes de persones amb Discapacitat).

En la mateixa línia, Vallnord – Pal Arinsal rep cada any associacions com Hi arribarem, que tenen com a objectiu apropar la muntanya i l’entorn natural de la Massana a persones amb discapacitat funcional. A Arinsal, també es dóna la possibilitat als clients amb dispacitats de poder aprendre i gaudir de la neu. Juntament amb l’associació DSUK, ho poden fer possible.