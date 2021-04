Vallnord – Pal Arinsal dóna per finalitzada una temporada d’hivern atípica

L’estació Vallnord – Pal Arinsal tanca la temporada d’hivern 2020/2021 de 93 dies. Les restriccions sanitàries no van permetre als camps de neu obrir segons les previsions (5 de desembre) i només van fer-ho a partir del 2 de gener del 2021. El 5 d’abril es deixa enrere una temporada d’hivern en què la xifra de dies d’esquí ha arribat als 57.973, una xifra que representa un 11% respecte a la temporada anterior a la COVID, és a dir, la temporada 2018-2019. Aquesta caiguda de les xifres és degut en part, a les restriccions per al públic local. EMAP tanca la temporada amb unes amb una caiguda en vendes del 88%. La despesa mitjana del client a l’estació es manté molt similar a la temporada passada però nota una disminució del 4%.

Les activitats de neu alternatives a l’esquí han estat ben acollides entre aquelles persones que han pogut visitar l’estació, tot i ser un resultat molt més baix en comparació amb la temporada passada. Les preferides durant tota la temporada han estat les sortides en raquetes de neu i les excursions amb Buggies. L’estació va decidir també aplicar un 50% de descompte durant tota la temporada en totes les activitats, per poder compensar als clients que hi accedien. Els protocols COVID també han tingut un paper molt important en aquesta àrea ja són espais de contacte directe amb material. Les formacions per conèixer el protocol d’actuació en cada torn d’activitat ha estat necessari.

Pel que fa a les escoles de neu, l’estació de la Massana posa a disposició dels seus clients Snowplus i l’escola de neu. En el primer cas, Snowplus segueix sent la gran aposta per als més petits, on poden aprendre a esquiar a la vegada que gaudir de la neu d’una forma més lúdica. A causa de la pandèmia, les inscripcions d’alumnes s’ha vist afectat en la disminució d’un 18% respecte a la temporada 2019-2020, és a dir, s’han acollit un total de 900 alumnes durant la temporada.

Estratègia assolida durant la temporada

Tal com va establir l’estació a inicis de gener, han complert la seva estratègia mantenint una obertura variada en funció del dia. El sector de Pal ha estat l’habilitat per a la pràctica d’esquí alpí on entre setmana, de dilluns de divendres hi va haver obertura fins al Pla de la Cot i dos remuntadors, dues activitats alternatives i el restaurant Expresso obert. Però durant tots els caps de setmana i setmanes festives com carnaval i setmana santa, han mantingut l’obertura fins al Pic del Cubil, amb més del 80% de pistes disponibles, 7 remuntadors, totes les activitats alternatives obertes i tres restaurants disponibles.

El sector d’Arinsal va estar obert i disponible per a la pràctica d’esquí de muntanya, raquetes de neu i altres que no siguin l’esquí alpí, on també es realitzava manteniment de pistes i hi va haver 2 pisters socorristes durant tota la temporada.

A causa de la pandèmia, l’estació va veure la necessitat de produir menys neu de cultiu, però tot i això, durant el mes de desembre i una part de gener, van ser utilitzats 111.003 m3 d’aigua (82.872 m3 a Pal i 28.131 m3 a Arinsal), que van servir pel manteniment de pistes durant tota la temporada. La quantitat de producció ha estat baixa però gràcies a una lectura anticipada, ha permès optimitzar al màxim els recursos de l’estació, degut a la situació.

La restauració segueix sent una de les apostes de Vallnord – Pal Arinsal i una de les formes de demostrar-ho és amb la seva nova estratègia. A partir d’ara, el restaurant del Coll de la Botella es mantindrà obert durant tots els caps de setmana independentment de l’obertura de l’estació. Aquesta temporada, s’han realitzat fortes mesures i protocols sanitaris per garantir la seguretat dels clients i l’estació se sent satisfeta de comunicar que durant la temporada no hi ha hagut cap incidència relacionada amb COVID. Els protocols actius van permetre establir una actuació molt ben definida per a tots els treballadors i sobretot per a tots els clients. Durant la temporada, l’estació ha tingut obert cada dia l’Expresso de la Caubella de Pal i els caps de setmana i festius el Coll de la Botella i el Pla de la Cot.

Un clàssic que sempre agrada són els sopars d’alta muntanya. En total, i tenint en compte les restriccions, l’estació ha acollit a més de 1300 persones amb aproximadament 30 sopars en els restaurants del Pla de la Cot i del Coll de la Botella. La gran novetat va ser la il·luminació del camí de la Serra per accedir al Pla de la Cot, i valorat molt positivament per tots els clients i finalment, l’altra gran novetat va ser els sopars al Coll de la Botella amb sortides amb Buggies Eruga, una opció que es mantindrà també per la temporada d’estiu gràcies al seu èxit.

Seu dels Campionats del Món d’Esquí de Muntanya

Tot i les restriccions sanitàries, l’estació va poder acollir al mes de març un dels esdeveniments més importants pel país: els Campionats del Món d’Esquí de Muntanya Comapedrosa Andorra. Un esdeveniment diferent i sense públic però amb resultats molt positius per l’estació, la parròquia de la Massana i Andorra i amb una difusió internacional. Així mateix, gràcies a tots els protocols, es va poder realitzar l’esdeveniment sense cap incidència. En total, l’estació va realitzar un total de 730 testos COVID tant a corredors, personal i voluntaris de manera constant durant tota la setmana. Així mateix, l’esdeveniment va ser tot un èxit. Els circuits van ser valorats de forma molt positiva tant per part dels equips com per part de la ISMF, i gràcies a aquesta situació, s’ha confirmat l’acollida de la Copa del Món al mes de gener del 2022.

Mantenint a la vegada la seva política de responsabilitat social i solidària, EMAP es va sumar a la campanya de recollida d’aliments juntament amb la Creu Roja on van poder recaptar un total de 20 kg. Vallnord – Pal Arinsal es va comprometre a doblar la quantitat i ha ofert addicionalment 40 kg d’aliments, aconseguint un total de 60kg per a la campanya.

Polítiques i garanties flexibles

Una de les premisses de Vallnord – Pal Arinsal ha estat ser flexible amb el client. Durant tots els mesos de temporada, s’han realitzat adaptacions de les garanties per COVID pels forfets de temporada i per Snowplus, condicions gratuïtes per als clients. Fins al proper 11/04/21, Vallnord – Pal Arinsal dóna l’oportunitat als seus clients de sol·licitar el retorn del forfet de temporada actual (20-21). Aquells que ho desitgin, podran sol·licitar-ho amb opció econòmica o bescanvi per la temporada vinent. A hores d’ara, de tots els forfets de temporada, només un 11% dels clients ha sol·licitat el retorn del seu passi però la resta ha preferit quedar-se’l.

També, per a la temporada 2021-2022, l’estació beneficiarà amb un descompte addicional del 10% a tots els que vulguin adquirir de nou el seu forfet de temporada i ho sol·licitin. Aquesta acció es va definir amb les garanties COVID del forfet de temporada 20-21, amb l’objectiu de seguir beneficiant als clients fidels de l’estació.

Com ja és tradició, Vallnord – Pal Arinsal va posar en prevenda el forfet anual per hivern 2021-2022 i estiu 2022 amb unes condicions més avantatjoses fins al 30 de juny del 2021. Així mateix, amb l’objectiu és que els més petits puguin gaudir de les instal·lacions, Vallnord – Pal Arinsal manté la validesa del forfet de temporada d’esquí escolar per a l’estiu 2021, amb previsió d’obertura el proper 11 de juny. Tots els nens i nenes residents del país (fins als 15 anys) i titulars del forfet de temporada 2020/2021 emesos per Govern, per Vallnord i per Vallnord – Pal Arinsal podran accedir aquest estiu 2021 als remuntadors de Pal i Arinsal de forma gratuïta.

Una de les grans novetats dels camps de neu va ser el llançament del forfet Natura, un passi vàlid per l’hivern i l’estiu per a la pràctica d’esquí de muntanya, raquetes de neu i altres que no siguin l’esquí alpí amb accés a remuntadors i descomptes a les estacions. Per Vallnord – Pal Arinsal ha estat una novetat molt important, ja que hi dediquen molts esforços en el manteniment de l’estació. En total, s’ha venut més de 600 passis de temporada que també podran fer-se servir a l’estiu.

Vallnord – Pal Arinsal es prepara per realitzar el canvi i convertir l’estació en Vallnord Bike Park la Massana. La previsió d’obertura està fixada pel proper 11 de juny, però la temporada es donarà per inaugurada amb l’obertura del Refugi del Comapedrosa el proper 4 de juny del 2021. I com sempre, seguint les tradicions, l’estació posarà a la venda una nova acció de Bike Friday el proper 4 de juny amb un total de 1000 forfets de dia al 50% de descompte.