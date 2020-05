Vallnord-Pal Arinsal confirma l’obertura de la temporada d’estiu 2020

A partir del 27 de juny, sempre i quan la situació evolucioni de forma positiva, Vallnord – Pal Arinsal tindrà disponibles totes les seves activitats per la temporada d’estiu. El Bike Park s’inaugurarà amb el 100% dels circuits disponibles, és a dir, més de 40 km, i el Mountain Park, ho farà també amb el 100% de les activitats d’estiu pensades per a famílies i grups. Pel que fa als dies d’obertura, la previsió és mantenir-la fins al 13 de setembre: l’estació obrirà cada dia fins al 8 de setembre inclòs, i donarà per finalitzada la temporada, el cap de setmana de l’11, 12 i 13 de setembre.

Des de Vallnord – Pal Arinsal es mostren molt satisfets de poder confirmar la inauguració d’una nova temporada d’estiu i segueixen apostant per la desestacionalització de les seves activitats. Aquesta obertura del Bike Park, així com l’obertura de les dues fronteres d’Andorra a partir de l’1 de juny, es sumen a la tendència positiva del desconfinament generalitzat, provocat per la COVID-19.

Durant aquest temps, EMAP ha treballat en l’establiment d’un protocol de seguretat que permetrà garantir l’ús de l’estació de forma segura durant aquesta temporada d’estiu. Aquest protocol s’aplicarà en tots els àmbits de l’estació: telecabines, telecadires, Bike School, treballadors, Mountain Park i restauració.

Així mateix, aquesta temporada es planteja sense esdeveniments amb l’objectiu de seguir la mateixa línia en seguretat per a tots els clients i treballadors. L’estació de la Massana treballa en el manteniment per l’obertura de la temporada d’estiu en 28 dies.