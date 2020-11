Vallnord – Pal Arinsal, amb el protocol llest per evitar els contagis de Covid per la temporada d’hivern

Vallnord – Pal Arinsal ja té definides les mesures de prevenció contra la COVID-19 per a la temporada d’hivern, que té previst iniciar-la el 4 de desembre. Gran part d’elles, ja es van aplicar per la temporada d’estiu, durant la qual, destaca el fet de no haver patit cap infecció. La temporada passada va permetre aprendre de la situació, escoltar les preocupacions dels clients i preparar-se per oferir un hivern amb el màxim de garanties possibles.

Com a mesures a destacar, Vallnord – Pal Arinsal ha optat per la col·locació de vinils anti-microbacterians Hexis Pure Zone en superfícies de contacte com taules, cadires, finestres, poms de porta, cabines, etc. que no permeten l’aparició i desenvolupament de bactèries i virus. S’ha potenciat el servei de neteja per fer-lo constant durant tota la jornada en espais comuns d’atenció al client, merchandising, restauració i oficines. Finalment, s’ha optat per la reducció del 95% en la impressió de plànols físics per evitar la transmissió física de paper, potenciant a l’hora, l’ús de la APP de l’estació. En aquest sentit, s’està treballant per oferir als clients dades actualitzades respecte al percentatge d’ocupació en Restaurants, així com, la possibilitat de reservar aquests espais per evitar qualsevol tipus de cues als locals.

Detall de les principals mesures i normes de precaució pel COVID-19 a Vallnord – Pal Arinsal:

Mesures generals

Prohibit l’accés a l’estació si la persona presenta símptomes evidents d’haver sigut contagiat per la COVID19: febre, tos seca, cansament i sensació d’ofegament.

Col·locació de vinils anti-bacterians Hexis Pure Zone en superfícies de contacte com taules, cadires, finestres, poms de porta, cabines, etc. que no permeten l’aparició i desenvolupament de bactèries i virus.

L’ús de la mascareta o tapacolls homologat en espais comuns, serà obligatori. L’edat es regirà en base al decret vigent establert pel Govern d’Andorra. Actualment (segons el decret 28-10-2020) l’edat obligatòria d’ús és a partir dels 8 anys. Només es permetrà treure la mascareta en espais de restauració un cop asseguts a taula.

Recomanació de l’ús de la mascareta o tapacolls homologat durant la pràctica d’esquí snowboard, raquetes o esquí de muntanya.

Ús de guants i ulleres obligatori al camp de neu (zones esquiables i ginys)

Evitar tocar-se la cara, especialment els ulls, la boca i el nas.

Disposició de dispensadors de gel hidroalcohòlic a tots els espais i obligatorietat d’ús en entrar als espais tancats

Manteniment de distància de seguretat de 1,5 metres en tot moment

Ventilació continuada dels ambients tancats

Prohibició de fumar a tot el recinte, amb excepció dels casos que contempli la normativa vigent.

Servei de neteja desinfectant continuada en tots els punts de l’estació.

Aforament limitat als espais tancats per garantir la distància interpersonal mínima de seguretat.

Mesures especials als pàrquings de l’estació: estacionament en bateria (excepte indicacions del personal) i espai mínim d’1,5 m entre vehicles

Recomanació d’utilització de mitjans de reserva i compra amb pagament virtual, “bopis” (buy online, pickup in store) per al màxim de serveis

Recomanació de pagament mitjançant targetes i dispositius contactless

Senyalització de les distàncies de seguretat en els espais on es generen cues d’espera (Caixes, restauració,..)

Es potenciarà la compra de forfet via màquines TVM així com el pagament amb targeta.

Segell de certificació de mesures COVID-19 per agencies de qualificació de la mà de OCA Global.

Realització de proves d’antígens a tots els treballadors de l’estació.

Remuntadors

Col·locació de vinils anti-microbacterians Hexis Pure Zone en superfícies de contacte en cabines (Telecabina La Massana, Telecabina Els Orriols d’Arinsal, Telefèric Port Negre).

Ús obligatori de guants i ulleres en zones esquiables i ginys

Ús obligatori de la mascareta o tapacolls homologat.

No es limitarà l’aforament als remuntadors mecànics a l’aire lliure. (màxima capacitat + màxima velocitat = mínim temps d’espera a les cues).

La limitació d’aforament a remuntadors tancats (telecabina i telefèric) es sotmetran a les obligacions que Govern decreti per a les capacitats en el transport públic en cada moment.

Restauració

Seguint el decret actual del Govern d’Andorra: presa de dades de contacte de tots els clients que facin ús del servei de restauració (pendent de l’evolució de la situació)

Col·locació de vinils anti-microbacterians Hexis Pure Zone en superfícies de contacte en taules, cadires, finestres, poms de porta, etc..

Cartes de restauració mitjançant codis QR

Recomanació de reserva anticipada als restaurants amb servei de taula

Seguint el decret 28-10-2020 de Govern d’Andorra, no es realitzarà servei de barra

Inhabilitació dels espais Self-Services (Pal i Arinsal)

Servei de guarderia i jardí de neu:

Col·locació de vinils anti-microbacterians Hexis Pure Zone en superfícies de contacte en taules, cadires, finestres, poms de porta, etc…

Limitació de l’aforament i edat (de 3 a 6 anys) del servei de guarderia

Contractació amb reserva prèvia

Els nens majors de 8 anys, hauran de dur la mascareta obligatòriament.

Preguntar als adults l’estat epidemiològic dels menors i l’estat actual.

S’evitarà el contacte físic al màxim possible, havent-se de realitzar la neteja d’aquelles parts on hi ha hagut contacte

Limitar en la mesura del possible la interacció entre infants del mateix grup

Es realitzaran grups d’aula inamovibles de dia i de mitja jornada (matí o tarda). Tanmateix es vetllarà per la possibilitat d’establir grups d’aula de major durada en cas que sigui possible.

S’incidirà en la neteja, desinfecció i ventilació continua de les sales.

Escola d’esquí i Snowplus

Disposar del llistat de cadena de contactes diaris entre clients i personal.

No barrejar unitats de convivència. El monitor i els alumnes són un grup de convivència.

El monitor que comenci el curs amb un grup d’alumnes, l’acabarà. No es canviaran monitors en el mateix grup.

Serà necessària la distància social de 1,5 metres entre ells i limitar la quantitat d’alumnes a 5 persones.

Mascareta o tapacolls homologat i ulleres obligatòries per alumnes i docents.

Duplicar els punts de reunió per a les cites de les classes, passant de 5 a 10 punts de reunió i separació de 4 m entre grups.

Activitats

Per la realització de qualsevol de les activitats a Vallnord – Pal Arinsal, serà obligatori l’ús de mascareta. L’edat es regirà en base al decret vigent establert pel Govern d’Andorra. Actualment (segons el decret 28-10-2020) l’edat obligatòria d’ús és a partir dels 8 anys.

Obligatori la neteja i desinfecció de mans en cada ús d’activitat

Desinfecció de cada material utilitzat en el moment que entra un client i que marxa.

Aforament controlat a la zona de la pista de trineus

Gestió de les cues en les activitats on es puguin generar.

Una temporada de garanties

Així mateix, a més d’aquests protocols, l’estació ha establert unes mesures com a garanties COVID-19 per als forfets de temporada i per les compres de paquets turístics. Pel que fa als forfets de temporada, Vallnord – Pal Arinsal ofereix cobertura per a tots als forfets Ski&Bike i Ski&Nature en cas d’un nou confinament general del país a causa d’un rebrot de la COVID-19. Aquesta garantia només s’aplicaria en el cas de que l’estació hagués de tancar per força major abans de la data prevista (11 d’abril de 2021), i es realitzaria, compensant als clients que ho sol·licitin, amb un import que serà bescanviable en la compra del mateix forfet de la propera temporada d’hivern 2021-2022. En aquest sentit, en cas de tancament anticipat i imprevist de l’estació abans del 16 de febrer de 2021, on la temporada ja s’hauria cobert en un 60%, EMAP compensarà amb el 100% del valor dels dies no amortitzats del forfet. Tots els detalls es poden consultar al web de l’estació.

Pel que fa als productes i serveis que Vallnord – Pal Arinsal ofereix en línia a través de la seva central de reserves, les cancel·lacions seran gratuïtes fins i tot a menys de 24 hores d’antelació en alguns casos: