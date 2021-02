Vallnord obrirà de 9h a 17h tota la setmana de carnaval

Vallnord – Pal Arinsal mantindrà durant la setmana de vacances escolars l’obertura fins al Pic del Cubil. Fins al 21 de febrer, el sector de Pal estarà obert de 9h a 17h amb un total de 21 de 27 pistes que correspon al 70% del sector, i un total de 7 remuntadors. Així mateix, Vallnord – Pal Arinsal tindrà disponibles 3 restaurants durant la setmana: el restaurant Expresso, Pla de la Cot i Coll de la Botella.

Pel que fa a les activitats, aquestes també estaran obertes. Entre setmana de 10h a 15h amb la pista de trineus, sortides en buggies, tirolina Big Zip, circuits d’orientació i sortides amb raquetes al sector d’Arinsal. Els caps de setmana, l’horari de les activitats serà de 10h a 17h amb totes elles disponibles.

En la pràctica d’esquí de muntanya i raquetes i altres que no són l’esquí alpí, els sectors d’Arinsal i Pal seguiran habilitats amb les mateixes condicions com fins ara: pistes i circuits oberts de 7 h a 22 h, pisters socorristes als dos sectors, accés provisional al telecadira de la Serra II, descomptes a l’estació, entre altres. En cas de no disposar del forfet de temporada, el preu es mantindrà a 12 € per dia.

A partir del 22 de febrer, l’obertura tornarà a l’estratègia inicial marcada per l’estació: entre setmana obertura fins al Pla de la Cot en horari de 9h a 15h i durant els caps de setmana, obertura fins al Pic del Cubil de 9h a 17h.