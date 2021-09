Vallnord incorpora un simulador virtual d’esquí a la seva oferta

Vallnord – Pal Arinsal i Esquiades.com han presentat aquest dilluns el que serà una de les activitats més importants de l’any: el simulador virtual Esquiades.com Vallnord – Pal Arinsal. Es tracta del simulador d’esquí més avançat del món fabricat per l’empresa nord-americana Skytechsport, especialitzada en simuladors d’esquí.

Durant la presentació, Josep Marticella, director general de Vallnord – Pal Arinsal ha destacat que l’estació és un motor econòmic del país i que novetats com aquestes, que poden fer-se servir durant tot l’any, permeten potenciar aquest aspecte. Es tracta d’un acord molt important entre les dues entitats i demostra la voluntat de voler potenciar i fomentar el sector de l’esquí, així com els agents econòmics lligats al turisme del país. Ha remarcat a la vegada que aquest acord i activitat permeten seguir amb l’estratègia de Vallnord – Pal Arinsal: ser una estació oberta 365 dies a l’any sota el missatge SKI BIKE & TRAIL.

Rafa Fuertes, CEO i Fundador d’Esquiades.com també ha remarcat que és un dia molt important per a tots però sobretot, per l’esquí en general. Ha destacat que Esquiades.com “va més enllà del que es tradicional i busca sorprendre a als clients. En aquest cas, donant l’oportunitat d’apropar l’esquí durant tot l’any”.

El simulador ha tingut un cost total de 100.000 € i l’acord entre les dues entitats tindrà una vigència de quatre anys. L’objectiu d’ambdues parts és poder dinamitzar i potenciar l’esquí durant tot l’any i no només per a l’estació si no també per a altres entitats. Tal com han remarcat Fuertes i Marticella, la idea d’aquest simulador és donar-lo a conèixer fora del territori andorrà en esdeveniments estratègics de les principals capitals del territori espanyol.

El simulador

L’activitat permetrà a esquiadors i snowboarders de tots els nivells, i fins i tot, sense experiència, gaudir d’una experiència única com són les sensacions de baixar per una pista de Copa del Món gràcies a la pantalla de 3m d’amplada x 2m d’alçada.

El simulador estarà actiu i estarà a disposició de tots els clients durant tots els caps de setmana fins al 12 d’octubre, data de tancament de la temporada d’estiu. Tornarà a obrir-se de cara a la temporada d’hivern, el proper 3 de desembre del 2021. Tindrà un cost de 10 € per sessió i podrà fer-se servir a partir dels 7 anys en funció del seu nivell d’esquí.